Concorso PNRR 3, si potranno iscrivere con riserva gli iscritti ai percorsi da 30 CFU che conseguiranno l’abilitazione entro il 31 gennaio 2026

Con due decreti del 9 ottobre scorso (D.D.G. n. 2938 e D.D.G. n. 2939) sono stati banditi i due concorsi docenti PNRR 3: uno si riferisce alla scuola infanzia e primaria, l’altro alla secondaria di primo e secondo grado.

La scadenza per presentare la domanda è il 29 ottobre 2025.

In data 16/10/2025 il MIM ha pubblicato una nuova FAQ riguardante il concorso secondaria e relativo all’iscrizione con riserva.

Ecco la FAQ.

33. D. Il bando prevede la possibilità di iscrizione con riserva per i candidati iscritti, per l’a.a. 2024/2025, ai percorsi abilitanti di cui all’art. 2-bis del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, che conseguiranno l’abilitazione entro il 31 gennaio 2026. E’ prevista analoga possibilità per coloro che stanno frequentando i percorsi abilitanti di cui all’art. 2-ter del medesimo decreto legislativo?

Si. L’art. 2-bis del D.Lgs. 59/2017 definisce infatti il quadro generale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, in cui si incardinano anche le fattispecie di abilitazioni di cui all’art. 2-ter. Pertanto, anche coloro che si sono iscritti ai percorsi “abbreviati” previsti all’articolo 2-ter per l’a.a. 2024/2025 e soggettivamente non siano ancora in possesso dell’abilitazione possono presentare l’istanza di iscrizione con riserva compilando gli appositi campi disponibili all’interno della piattaforma telematica per la presentazione della di partecipazione al Concorso. Resta ferma la necessità del conseguimento dell’abilitazione entro il 31/01/2026.