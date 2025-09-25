Concorso PNRR 3: Tempi, requisiti, iscrizione con riserva, posti, modalità presentazione della domanda, prove e graduatorie finali

Con il terzo bando concernente il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente su posto comune e di sostegno, da emanare entro il 2025, si chiude la fase straordinaria prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che nell’esecuzione ha semplificato la procedura eliminando la prova preselettiva e prevedendo soltanto la prova scritta, la prova orale e la valutazione dei titoli.

Accelerazione dei tempi

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, sembra abbia la volontà di accelerare i tempi, in considerazione che nel mese di settembre oltre ad aver affidato l’incarico all’Università Roma tre di elaborare i quesiti, ha già disposto il censimento delle aule informatiche per le prove scritte e nella giornata di martedì 23 settembre ha informato i sindacati sui principali contenuti previsti nel prossimo concorso docenti PNRR 3.

Emanazione del bando

Da quanto emerge dalle affermazioni dei sindacati che hanno partecipato all’informativa, sembrerebbe che il bando potrebbe essere emanato entro la prima quindicina di ottobre al fine di consentire ai candidati di presentare la domanda entro i successivi venti giorni ed effettuare la prova scritta prima delle vacanze natalizie.

Iscrizione con riserva

Qualora l’ipotesi suddetta dovesse corrispondere alle disposizioni del bando, lo stesso dovrebbe prevedere la partecipazione al concorso con riserva:

• Ai candidati che conseguono l’abilitazione entro il mese dicembre;

• Ai candidati che conseguono la specializzazione sul sostegno nei corsi INDIRE che secondo le disposizioni del decreto 71 dovrebbero chiudersi entro il 31 dicembre del 2025.

• Ai candidati che hanno conseguito i titoli previsti dal bando all’estero in attesa del riconoscimento in Italia.

Fermo restante che la riserva sia sciolta entro il mese di gennaio 2026.

Requisiti scuola primaria e infanzia

Sono ammessi a partecipare alle procedure i posti comuni di docente di scuola dell’infanzia e di scuola primaria i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:

• Laurea in scienze della formazione primaria

• Diploma magistrale o diploma socio psico pedagogico o diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguito presso gli istituti magistrali entro il 2001/2002.

Requisiti scuola dell’infanzia

Per i posti comuni della scuola dell’infanzia, possono partecipare i candidati in possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale.

Requisiti scuola secondaria

Possono partecipare al concorso per il reclutamento dei docenti di scuola secondaria posto comune:

• I candidati con la Laurea magistrale o a ciclo unico e l’abilitazione specifica per la classe di concorso scelta;

• I candidati anche senza titolo abilitante, purché abbiano svolto almeno 3 anni di servizio (anche non continuativi) nelle scuole statali negli ultimi 5 anni, di cui almeno uno nella classe di concorso richiesta;

• ITP con il solo diploma.

Per i posti di sostegno possono partecipare i candidati in possesso oltre al titolo di studio la specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili.

Titoli conseguiti all’estero

I candidati che hanno conseguito i titoli richiesti all’estero, per l’ordine di scuola specifico o tipologia di posto, possono partecipare al concorso a condizione che il titolo sia stato riconosciuto in Italia.

Posti disponibili

Dall’informativa sindacale effettuata il 23 settembre 2025, è stato comunicato che i posti complessivamente sono 58.135 per tutti gli ordini e gradi di scuola da ripartire nel triennio 2025/2028. I suddetti posti sono ripartiti in:

• 30.759 per la scuola secondaria di primo e secondo grado

• 27.376 per la scuola dell’infanzia e primaria.

Presentazione della domanda

Possono presentare la domanda di partecipazione per una sola regione, presentando la domanda in modalità telematica attraverso il portale unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Con il possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Oltre a essere abilitati al servizio “Istanze on line”. I candidati dovranno versare la somma di 10 euro per ogni classe di concorso o tipologia di posto per la quale si presenta la domanda. L’avvenuto pagamento deve essere dichiarato nella domanda alla quale va allegata – a pena di esclusione – la ricevuta di pagamento. Le domande presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

Le prove

I candidati che partecipano al concorso dovranno affrontare:

• Una prova scritta, della durata di 100 minuti, consistente in 50 quesiti a risposta multipla con quattro risposte di cui solo una corretta. Superano la prova scritta e sono ammessi alla prova orale un numero di candidati parti a tre volte i posti messi a concorso. Fermo restante il punteggio minimo di 70/100;

• Una prova orale della durata di 30 minuti per la scuola dell’infanzia e primaria e di 45 minuti per la scuola secondaria. Oltre al colloquio sugli argomenti previsti dall’allegato A al bando, prevede la presentazione di una lezione simulata.

Graduatoria finale

Al termine delle prove i candidati che li superano entrambe sono graduati in relazione al punteggio conseguito alla prova scritta, alla prova orale e ai titoli posseduti. Fermo restante che sono graduati soltanto i candidati collocati in posizione utile, più il 30 % dei posti banditi (es. se per una classe di concorso vi sono 10 posti, la graduatoria finale sarà costituita dai primi 10 più i successivi 3 idonei)