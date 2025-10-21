Concorso PNRR3, i requisiti della riserva del 30% dei posti sono scollegati dalla modalità di accesso

Per accedere alla riserva del 30% dei posti per la scuola secondaria di I e II grado non è importante accedere alla partecipazione del concorso tramite laurea+ tre annualità nelle scuole statali, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, valutati come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Si può tranquillamente accedere al 30% dei posti riservati ai cosiddetti triennalisti anche se si accede al concorso tramite il titolo di abilitazione specifica alla classe di concorso per cui si richede la partecipazione.

Requisiti per riserva 30%

È utile sottolineare che all’art.59 del decreto legge 73/2021, convertito in legge 106 del 23 luglio 2021, comma 10 bis, è previsto che i bandi dei concorsi a cattedra ordinari, emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedano una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell’art.11, comma 14, della legge 124/99.

Per fare scattare tale riserva del 30%, dovranno essere disponibili un numero di posti pari o superiori a quattro unità.

È importante sottolineare che la riserva del 30% dei posti scatta a prescindere dalla modalità di accesso alla classe di concorso e in oltre nella dichiarazione dei titoli di servizio è necessario che almeno uno dei tre anni di servizio suddetti deve essere stato svolto nella classe di concorso o tipologia di posto specifica per cui si concorre.

Nei DD.MM. 205 e 206 del 26 ottobre 2023 è specificato, ai sensi dell’art.9, che i bandi dei concorsi PNRR prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell’Art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Compilazione istanza concorso PNRR 3

Questa riserva del 30% dei posti non la troverete nella sezione delle riserve, come accade per esempio per la riserva “N” degli invalidi civili o quella “S” di chi ha svolto il servizio civile universale, ma per entrare in tale riserva è necessario compilare la sezione dei titoli di servizio. In tale sezione andranno inseriti, per avere diritto a partecipare al 30% di riserva dei posti disponibili, tutti i servizi (anche quelli non specifici) con almeno 180 giorni o con un servizio initerrotto dall’1 febbario agli scrutini finali, svolti nell’ultimo decennio nelle scuole statali e di cui almeno un anno di servizio specifico. Questa compilazione darà diritto a partecipare al concorso anche per il 30% dei posti riservati.