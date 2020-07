Concorso scuola 2020: i migliori manuali per prepararsi alle prove (in attesa delle date)

Concorso scuola 2020: i migliori manuali per prepararsi alle prove (in attesa...

Tra pochi giorni si chiuderà la finestra utile a ultimare l’iscrizione per il concorso scuola. Sarà infatti possibile inoltrare la domanda fino alle 23:59 del 31 luglio 2020, seguendo un’apposita procedura telematica direttamente su POLIS Istanze OnLine ( AGGIUNGI LINK) del MIUR.

Ancora non si conoscono le date in cui si terranno le prove, ma si attendono novità per la fine di agosto, quando sarò chiaro se dovrà tenersi, come è probabile, anche la prova preselettiva (prevista, lo ricordiamo, qualora le domande di partecipazione siano più di quattro volte superiori ai posti totali disponibili). Per i docenti infanzia e primaria, il numero di nuove assunzioni è pari a 12.863 distribuiti tra i due gradi scolastici, posti semplici e posti di sostegno. Sarà possibile presentare più di una domanda, purché nella stessa regione.

I manuali per prepararsi al concorso



È il momento di sfruttare la pausa estiva per accelerare la preparazione al concorso. I manuali più recenti e aggiornati usciti sul mercato sono i volumi delle Edizioni Guerini, curati dal Presidente dell’Associazione Nazionale Presidi Antonello Giannelli e da un team di insegnanti e dirigenti in prima linea nel rinnovamento del sistema scuola e dell’innovazione didattica.

I manuali Guerini sono due per classe di concorso (due per la primaria, due per l’infanzia):

Il primo manuale è un volume integrato: vale a dire che, in un solo testo, vi sono tutti gli strumenti necessari per superare la prova preselettiva, scritto e orale. Il volume di Giannelli è il più recente uscito sul mercato: questo significa che è il più aggiornato, in particolare per ciò che riguarda le sezioni dedicate alle normative scolastiche.

Il secondo manuale è una guida pratica ed efficace, scritta da insegnanti e Dirigenti Scolastici con una decennale esperienza tra i banchi di scuola, per costruire un’Unità Didattica di Apprendimento (UDA). Questo volume è un alleato fondamentale in particolare per la prova orale, che sarà incentrata sulla discussione di un’attività didattica, con un focus particolare sull’utilizzo degli strumenti tecnologici.

Acquistando i volumi, si ha inoltre accesso a tre esclusivi webinar di approfondimento online, accessibili dalla piattaforma Guerini Online seguendo le istruzioni contenute all’interno dei testi.

I volumi Guerini per il concorso scuola 2020 sono una serie completa, dal taglio pratico, corredata di esempi pratici e reali di chi quotidianamente lavora nelle classi con gli alunni.

In queste settimane sbarcano in libreria anche i manuali per il concorso della scuola secondaria. Cliccando a questo link, è possibile consultare tutta la serie Guerini: manuali integrati per infanzia, primaria e secondaria, volumi di approfondimento per creare unità didattiche, testi specifici per le principali classi di concorso. Per una preparazione completa, approfondita e aggiornata.

pubbliredazionale