Concorso scuola 2025, se faccio domanda per primaria e secondaria, devo fare due prove scritte?

Concorso scuola 2025, se faccio domanda per primaria e secondaria, devo fare...

Quali sono le ultime novità riferite al prossimo concorso a cattedra? Dopo questo concorso quali saranno le graduatorie per entrare in ruolo? Come si svolgerà la prova scritta del concorso PNRR 3? Chi può partecipare?

Come si presenta l’istanza per partecipare al concorso? Come si svolgerà la prova orale e chi potrà accederci?

Tutte domande a cui abbiamo dato risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di mercoledì 1 ottobre alle ore 16,00. Ospiti gli esperti di normativa scolastica proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo.

Se faccio domanda per primaria e secondaria, devo fare due prove scritte?

A questa domanda, i nostri esperti hanno risposto: “Sì, devi fare due scritti. I bandi sono separati e distinti: uno per infanzia/primaria (un solo scritto per quel bando), e uno per la secondaria (un solo scritto per quel bando, anche se si partecipa a più classi di concorso della secondaria). È possibile scegliere anche due regioni diverse (una per la primaria, una per la secondaria)”.

✅ (33:00) Non mi è chiaro se, per il requisito dei 3 anni, possa contare anche un anno fatto alla primaria senza titolo. La normativa parla solo di “annualità svolte in scuola statale”. C’è un vulnus normativo?

✅ (34:30) si sa circa quando verrà svolta la prova orale (e pratica dove previsto)? Alcuni articoli dicono in primavera, altri già a gennaio..vi sembra possibile già a gennaio?

✅ (35:50) per accedere al concorso PNRR3 si puo’ partecipare solo con i tre anni di servizio e l’abilitazione, oppure ci sara’ la possibilta’ di partecipare senza i tre anni di servizio

✅ (39:40) Sono aperti i bandi per l’iscrizione ai corsi abilitanti da 30 e 60 CFU?

✅ (40:20) Per il pnnr3 occorre l’abilitazione?

✅ (43:25) non ho capito se faccio domanda per primaria e secondaria devo fare due scritti?

✅ (44:50) Dobbiamo inserire nella domanda tutti i servizi anche quelli brevi?

✅ (46:10) Abbiamo preso 92/94/96 e neanche siamo rientrati per la prova orale..ma ancora?!

✅ (48:35) Quindi se l’esame dell’abilitazione viene fatto dopo la scadenza del bando non si potrà inserire il punteggio dell’abilitazione come titolo?

✅ (49:30) Domanda per ITP il Diploma di corrispondenza in lingue estere è stato sostituito dal diploma di amministrazione finanza e marketing ARTICOLAZIONE in relazioni internazionali per il marketing?

Concorso PNRR 3, info utili

Essendo un concorso PNRR, non ci sono grosse modifiche nello svolgimento della procedura.

Requisiti di accesso

A differenza delle tornate precedenti, non c’è più la fase straordinaria che permetteva la partecipazione con riserva a chi stava conseguendo l’abilitazione (ad esempio, avendo preso 30 CFU su 60).

Posti Comuni (Requisito 1): Essere abilitati (avere un’abilitazione specifica sulla classe di concorso per cui si concorre), anche se non si possiede servizio.

Essere (avere un’abilitazione specifica sulla classe di concorso per cui si concorre), anche se non si possiede servizio. Posti Comuni (Requisito 2): Chi non è abilitato deve avere almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque anni, di cui almeno uno specifico sulla classe di concorso per cui sta partecipando.

Chi non è abilitato deve avere almeno negli ultimi cinque anni, di cui almeno uno specifico sulla classe di concorso per cui sta partecipando. Posti di Sostegno: Occorre la specializzazione (conseguita tramite TFA o all’estero e riconosciuta). Se la specializzazione è stata conseguita all’estero ma è riconosciuta, si partecipa senza riserva; se è stata presentata domanda di riconoscimento, si partecipa con riserva.

Occorre la (conseguita tramite TFA o all’estero e riconosciuta). Se la specializzazione è stata conseguita all’estero ma è riconosciuta, si partecipa senza riserva; se è stata presentata domanda di riconoscimento, si partecipa con riserva. ITP (Insegnanti Tecnico Pratici): Potranno ancora partecipare con il solo diploma , poiché la possibilità di utilizzare il diploma per le procedure concorsuali è stata prorogata.

Potranno ancora partecipare con il , poiché la possibilità di utilizzare il diploma per le procedure concorsuali è stata prorogata. Partecipazione con Riserva: È concessa solo a chi al momento del bando è iscritto a un percorso di specializzazione (in particolare il Tfa Sostegno) o a un percorso di abilitazione, a causa dei ritardi amministrativi. La riserva dovrà essere sciolta entro il 31 gennaio 2026.

Tempi

L’obiettivo categorico imposto è che le graduatorie siano pubblicate entro il 30 giugno 2026.

Il bando non dovrebbe tardare e si prevede la sua uscita entro la fine di ottobre.

non dovrebbe tardare e si prevede la sua uscita entro la fine di ottobre. Si avranno i soliti 20 giorni per presentare la domanda.

L’intenzione (usando il condizionale) sarebbe di svolgere la prova scritta prima di Natale .

. Le prove orali si potrebbero svolgeranno durante tra gennaio e febbraio.

Posti e graduatorie

Il contingente previsto riguarda circa 31.000 posti per la scuola secondaria e circa 27.000 posti per la scuola primaria e dell’infanzia, tra posti comuni e di sostegno. Questo numero è basato sulla proiezione dei pensionamenti.

per la scuola secondaria e circa per la scuola primaria e dell’infanzia, tra posti comuni e di sostegno. Questo numero è basato sulla proiezione dei pensionamenti. Le graduatorie saranno per i soli vincitori .

. Sarà previsto un elenco degli idonei pari al 30% rispetto al contingente dei posti a bando.

Svolgimento delle prove

1. Prova Scritta: È una prova computer-based (svolta in una scuola).

Sono previste 50 domande e 100 minuti di tempo.

Bisogna ottenere almeno 70/100 per superarla.

per superarla. Le domande riguardano la pedagogia e la didattica, proprio come le tornate precedenti. Nello specifico: domande di natura psicopedagogica, di natura pedagogica, metodologia didattica conoscenza della lingua inglese e competenza digitale.

Si accede all’orale in numero massimo pari al triplo dei posti a disposizione in quella specifica classe di concorso e regione. Questo può portare a discrepanze nel punteggio minimo di accesso tra diverse regioni.

2. Prova Orale: È di natura disciplinare e si svolge con una singola commissione.

Il giorno prima dell’orale (24 ore prima), il candidato estrae a sorte un argomento (su tre buste) per preparare una lezione simulata .

. La durata è di 30 minuti per la scuola primaria e di 40 minuti per la scuola secondaria.

Oltre alla lezione simulata, ci saranno domande di natura disciplinare estratte al momento della prova.

Per superare l’orale è necessario ottenere almeno 70/100.

Graduatoria finale

La commissione ha a disposizione 100 punti per lo scritto, 100 punti per l’orale, e si valuteranno i titoli di servizio e culturali. La graduatoria finale è solo per i vincitori (il numero dei posti a bando). Permangono le riserve di legge (servizio civile universale, legge 68, ecc.).