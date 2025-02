Concorso scuola annullato, Valditara: “Situazione risolta rapidamente. Campi Flegrei? Per ora non c’è preoccupazione”

Concorso scuola annullato, Valditara: “Situazione risolta rapidamente. Campi Flegrei? Per ora non...

Ieri, nel mondo della scuola, non si è parlato d’altro: nelle prime ore del mattino si è saputo che sono state annullate delle prove del concorso docenti Pnrr 1 in cinque regioni, Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Puglia e Umbria, relative ai docenti Itp per le scuole secondarie.

Valditara: “Sono 60 persone, 60 posti”

Dapprima si è parlato di concorso annullato per ben ventimila candidati; poi dopo qualche ora è arrivata la precisazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito: “Il rifacimento della prova pratica e dell’orale interesserà i 174 candidati che hanno superato la prova scritta, senza alcuna ripercussione sulle immissioni in ruolo già effettuate”.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è oggi tornato sulla questione, a margine della tappa napoletana del Treno del Ricordo a Napoli. Ecco le sue parole, riportate da Il Mattino: “Sono 60 persone, 60 posti. E’ stata un’interpretazione della direzione dell’Ufficio scolastico regionale delle Marche. A quanto mi hanno raccontato invece di far svolgere la prova pratica in presenza, e quindi di fronte all’identificazione chiara delle persone, l’hanno fatta svolgere con uno scritto. Il Tar ha ritenuto di dare questa interpretazione, ma rapidamente sarà risolta questa situazione”.

Campi Flegrei, Valditara: “Situazione monitorata”

E, sullo sciame sismico che sta colpendo i Campi Flegrei:” La situazione è monitorata. Per il momento non c’è nessuna preoccupazione”. A Pozzuoli, come riporta Ansa, sono state chiuse le scuole dopo le scosse, tra cui due di magnitudo 3.9.