Concorso scuola, come acquisire punteggio con le certificazioni linguistiche? Il ministero chiarisce – AVVISO

Perché le certificazioni linguistiche possano essere riconosciute in vista dei concorsi scuola, devono esplicitare il livello conseguito dallo studente e devono riportare tale livello sulla stessa certificazione, senza rinviare a ulteriori documenti. Lo precisa un avviso diramato dal ministero dell’Istruzione in queste ore.

Nel contempo – si avverte – le procedure di accreditamento vengono sospese in attesa di un aggiornamento della relativa normativa.

AVVISO per il personale scolastico

Si informa il personale scolastico che le certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera debbono riportare il livello linguistico raggiunto (A1, A2, B1, B2, C1, C2) del Quadro Comune di Riferimento per poter essere riconosciute in occasione di concorsi, esami, ecc. Si precisa che la certificazione deve essere auto-consistente (cioè non deve rinviare ad altri documenti di valutazione) e deve possedere i requisiti di cui al DM 3889/2012 .

AVVISO per gli enti certificatori

Si informano gli Enti interessati che le procedure di accreditamento ai sensi del Decreto ministeriale prot. 3889 del 7 marzo 2012 sono attualmente sospese per revisione della normativa in corso.

