Concorso scuola. Docenti con Dsa? In alcuni casi salta la prova scritta

Non ci sono solo gli alunni con disturbi specifici di apprendimento, ma anche i docenti. Lo sancisce il decreto firmato venerdì 12 novembre dal ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e dai ministri per le Disabilità, Erika Stefani, e del Lavoro, Andrea Orlando, per favorire nei concorsi pubblici, inclusi quelli per la scuola, tutti coloro che presentino DSA e dunque necessitino di strumenti compensativi o misure dispensative (proprio come accade in classe con gli alunni), per evitare penalizzazioni.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge n.80 del 9 giugno 2021, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, vengono stabilite nuove modalità attuative per assicurare nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA), financo la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove.

L’Associazione italiana dislessia

Estremamente soddisfatta della novità normativa l’Associazione italiana dislessia.

“Non possiamo che applaudire a questa norma che finalmente assicura i giusti strumenti ai candidati con DSA nei concorsi pubblici nazionali, regionali e locali, un risultato da lungo tempo atteso – commenta Andrea Novelli, presidente dell’Associazione Italiana Dislessia – Evidenziamo però alcune criticità del decreto attuativo nella speranza che possano essere rapidamente superate. I candidati con DSA, infatti, dovranno passare al vaglio delle commissioni medico-legali delle Asl per ottenere gli strumenti compensativi e il tempo aggiuntivo, mentre, per esempio, nel recente decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili sulle patenti di guida, com’è giusto, per avere diritto agli strumenti sono giudicate sufficienti le certificazioni diagnostiche di DSA ai sensi della legge 170/2010 e così pure nel recentissimo decreto relativo all’esame per l’accesso all’Ordine degli avvocati firmato dal ministro della Giustizia nella parte che riguarda i candidati con DSA. Gli stessi strumenti nel decreto attuativo sui concorsi pubblici sono legati al singolo disturbo e non al profilo funzionale della persona con DSA, come sarebbe corretto. Confidiamo che queste proposte di modifica possano essere subito accolte”.

