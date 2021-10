Concorso scuola ordinario, prova scritta entro dicembre?

Sullo svolgimento del concorso ordinario ha fatto chiarezza, nel corso dell’appuntamento della Tecnica della scuola live di mercoledì 13 ottobre, l’esperto di diritto scolastico avvocato Dino Caudullo.

“I tempi dovrebbero essere maturi, dopo la lunga pausa imposta dalla pandemia, il governo aveva dato indicazioni sulla possibile ripartenza del concorso ordinario entro dicembre 2021. In teoria la prova scritta del concorso ordinario dovrebbe svolgersi entro dicembre. Però occorre anche tener conto della tempistica che sta seguendo il ministero. Siamo già a metà ottobre e ancora non si è vista nemmeno la modifica dei bandi alla luce del decreto sostegni bis delle nuove regole in materia di concorsi pubblici. Ricordiamo che dopo il decreto Brunetta e il decreto sostegni bis sono state modificate le modalità di svolgimento dei concorsi ordinari, è stata eliminata la prova preselettiva, è stata snellita la prova scritta secondo le indicazioni del decreto Brunetta che cerca di accelerare al massimo le procedure concorsuali. quindi vi sarà un’unica prova scritta con quesiti a risposta multipla che riguarderanno la materia oggetto del concorso oltre a quesiti sulla lingua inglese e informatica”.

“Ricordiamo che il superamento della prova scritta si ha col raggiungimento del voto minimo di 7/10 pari a 70/100. Perché non la semplice sufficienza? Il regolamento sui concorsi pubblici ma anche il Testo Unico sulla scuola, decreto legislativo 297/1994 prevedono espressamente che nei concorsi non è sufficiente riportare la votazione minima di 6/10 ma occorre il voto del 7/10, questo è ribadito anche nel concorso ordinario a cattedre, quindi una volta superata la prova scritta vi sarà una prova orale, la valutazione dei titoli e la redazione della graduatoria finale. Questo concorso è stato già bandito lo scorso anno e il decreto sostegni bis dice in maniera espressa che non è prevista alcuna riapertura dei termini di presentazione delle domande pertanto solo chi ha presentato, avendone i requisiti, la domanda, lo scorso agosto 2020, potrà partecipare al concorso”.

“Chi ha maturato i requisiti di accesso alla procedura dopo quel termine purtroppo non potrà partecipare a questo concorso ma potrà partecipare a quello che verrà bandito immediatamente dopo perché l’idea del governo è quella di bandire a cadenza annuale i concorsi ordinari. Si aspetta una modifica dei bandi di concorso riguardante le modalità di svolgimento delle prove e vedremo se effettivamente verrà rispettata quella tempistica preannunciata dal ministero, ossia svolgere le prove scritte entro dicembre prossimo”.

RIVEDI LA DIRETTA

Il corso di preparazione al concorso per Dirigente Tecnico

Per prepararti al concorso per Dirigente Tecnico, segui il corso DIRIGENTE TECNICO MIUR, articolato in 12 moduli fruibili on line 24 ore su 24 sulla piattaforma e-learning di MeB Formazione.

Altri corsi di preparazione al concorso scuola

Per prepararti al concorso, segui il corso Guida alla normativa scolastica, come da ALLEGATO A del concorso ordinario per scuola secondaria.

Per prepararti al concorso, segui il corso Guida alla normativa scolastica, come da ALLEGATO A del concorso ordinario per scuola dell’infanzia e primaria.

Per prepararti sui temi pedagogico-didattici, il corso Conoscenze pedagogico-didattiche di base del docente, scuola secondaria.

Per prepararti sui temi pedagogico-didattici, il corso Conoscenze pedagogico-didattiche di base del docente, scuola infanzia e primaria.

Per prepararti sui temi della didattica digitale, il corso e-learning Nuove tendenze della didattica, tra digitale e innovazione, destinato a docenti di ogni ordine e grado.

Ambiti disciplinari

Per prepararsi in ambito disciplinare, area filosofica, classe di concorso A18, segui il corso Preparazione concorso ordinario Filosofia e Scienze umane, a cura di Angelo Morales.

Per prepararsi in ambito disciplinare, area filosofica classe di concorso A19, segui il corso Preparazione concorso ordinario Filosofia e Storia, a cura di Salvatore Di Stefano.

Per prepararti al concorso ordinario in ambito linguistico segui il corso Concorso ordinario Inglese, classe di concorso A24, A25.