Concorso scuola PNRR 2, prova scritta per infanzia e primaria. Tra gli argomenti Piaget, Rodari e domande toste d’inglese

Concorso scuola PNRR 2, prova scritta per infanzia e primaria. Tra gli...

Nelle giornata di ieri, 19 febbraio 2025, si è svolta la prova scritta del concorso scuola PNRR 2 per infanzia e primaria. Per la scuola secondaria di I e di II grado le prove si svolgeranno i giorni 25, 26 e 27 febbraio 2025.

Il concorso prevede tre fasi: una prova scritta, una prova orale e la valutazione dei titoli.

Raccogliendo diversi commenti degli aspiranti docenti, ecco alcuni argomenti che i candidati hanno riscontrato nella prova scritta. Un’utente scrive: “Confermo le domande: 3 su Piaget, Bronfenbrenner, Rodari. Un paio sulle indicazioni 2012 e Legge 444 del 68 (? Qualcosa del genere non ricordo). Di informatica ricordo wordwall e kahoot. Secondo me inglese un po’ difficile, sui phrasal verbs avevo dei dubbi (ho un buon livello di inglese)”.

Come prepararsi alla prova scritta? Ecco una serie di video con le simulazioni della prova scritta a cura del prof Giovanni Morello, create per lo scorso concorso 2023 e ancora valide per esercitarsi.