Concorso scuola secondaria, compilazione domanda: come inserire due classi di concorso [VIDEO TUTORIAL]

Il 15 giugno, sono partite le domande per partecipare ai concorsi docenti. Stiamo parlando del concorso scuola infanzia e primaria e il concorso scuola ordinario scuola secondaria.

Per entrambi i concorsi è necessario accedere su Istanze Online per presentare la domanda.

Per agevolare i nostri lettori che vogliono presentare la domanda di partecipazione al concorso, stiamo proponendo dei video tutorial a cura di Lucio Ficara.

In questo video tutorial, per quanto riguarda il concorso docenti scuola secondaria, viene spiegato come, al momento della compilazione della domanda, è possibile inserire le classi di concorso per cui si intende partecipare.

Nello specifico, la guida riguarda come inserire due classi di concorso distinte, una per la scuola secondaria di primo grado e l’altra per la scuola secondaria di secondo grado.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato un altro video tutorial per compilare la domanda di partecipazione al concorso scuola secondaria.

GUARDA IL VIDEO TUTORIAL COMPLETO QUI.

