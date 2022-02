Concorso scuola secondaria: gli esperti rispondono alle domande dei lettori. DIRETTA ore 16

Con il calendario delle prove scritte finalmente si è avviata la procedura per l’immissione in ruolo dei docenti di scuola comune e di sostegno per il primo e il secondo ciclo d’istruzione.

Molte le aspettative per i candidati che da due anni aspettano di poter partecipare a alla selezione prevista dal decreto 499 del 2020.

Le prove secondo quanto sancito dal decreto del 5 gennaio 2022 seguiranno le modifiche introdotte dal decreto 73 del 25 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Quali argomenti possono essere trattati nei quesiti, dove si espleteranno le prove e quant’altro è previsto dalla normativa attuale, sono gli argomenti che nella nostra diretta di oggi, venerdì 25 febbraio alle ore 16,00, vedranno i nostri esperti impegnati a rispondere alle vostre domande e ai vostri dubbi.

A partecipare all’appuntamento odierno della Tecnica della Scuola live gli esperti di normativa scolastica prof. Lucio Ficara e prof. Salvatore Pappalardo e l’esperto di diritto scolastico avv. Dino Caudullo. Conduce Daniele Di Frangia.

