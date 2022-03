Concorso secondaria primo e secondo grado. Prova pratica.

Il Concorso ordinario, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, oltre alla prova scritta e orale, prevede una prova pratica per alcune classi di concorso.

Prova scritta.

La prova scritta, in via di espletamento, si svolge su computer-based, distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto, si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, e consiste nella somministrazione di 50 quesiti.

Prova orale.

La prova orale, della durata di 45 minuti, si svolge nella regione responsabile della procedura concorsuale ed è finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato:

sugli argomenti previsti nell’allegato A;

sulla padronanza delle discipline;

sulla capacità di progettazione didattica efficace con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali.

Per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 la prova orale è condotta nella lingua straniera oggetto d’insegnamento.

Tracce prova pratica.

La commissione, in relazione alle classi di concorso, predispone le tracce per lo svolgimento della prova pratica secondo quanto previsto dall’allegato A al decreto n° 326 del 2021, dalle quali il candidato estrae quella sulla quale dovrà operare. Le prove pratiche possono svolgersi anche in due giorni in relazione alla classe stessa:

Classe A-01 Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado, durata della prova: 10 ore;

Classe A-02 Design dei metalli, dell’oreficeria, delle pietre dure e delle gemme, durata della prova: 10 ore.;

Classe A-03 Design della ceramica, durata della prova: 10 ore;

Classe A-04 Design del libro, durata della prova: 10 ore;

Classe A-05 Design del tessuto e della moda, durata della prova: 10 ore;

Classe A-06 Design del vetro, durata della prova: 10 ore;

Classe A-07 Discipline audiovisive, durata della prova: 8 ore.;

Classe A-08 Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e dell’industria, scenotecnica, durata della prova: 8 ore;

Classe A-09 Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche, durata della prova: 10 ore.;

Classe A-10 Discipline grafico-pubblicitarie, durata della prova: 8 ore;

Classe A-14 Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche, durata della prova: 10 ore;

Classe A-16 Disegno artistico e modellazione odontotecnica, durata della prova: 10 ore.;

Classe A-17 Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado, durata della prova: 10 ore;

Classe A-20 Fisica, durata della prova: 3 ore;

Classe A-27 – Matematica e fisica, durata della prova: 3 ore;

Classe A-28 Matematica e scienze, durata della prova: 3 ore;

Classe A-30 Musica nella scuola secondaria di primo grado, durata della prova: 120 minuti per preparare la prova, 15 per scegliere il brano. La prova avrà la durata di 30 minuti compresi 5’ per l’illustrazione degli obiettivi didattici, 20’ per la concertazione e l’esecuzione, 5’ per rispondere alle domande;

Classe A-33 Scienze e tecnologie aeronautiche, durata della prova: 4 ore;

Classe A-34 Scienze e tecnologie chimiche, durata della prova: 4 ore.;

Classe A-35 Scienze e tecnologie della calzatura e della moda, durata dalla prova: 8 ore;

Classe A-36 Scienze e tecnologie della logistica, durata della prova: 6 ore.;

Classe A-37 Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica, durata della prova: 8 ore.;

Classe A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche, durata della prova 3 ore;

Classe A-51 Scienze, tecnologie e tecniche agrarie, durata della prova: 8 ore;

Classe A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, durata massima di 30 minuti;

Classe A-56 Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado, durata massima di 30 minuti;

Classe A-57 Tecnica della danza classica, durata complessiva di 45 minuti;

Classe A-58 Tecnica della danza contemporanea, durata complessiva di 45 minuti;

A59 Tecniche di accompagnamento alla danza e teoria e pratica musicale per la danza, durata minima di 30 minuti;

A60 Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado, durata della prova: 3 ore;

A61 Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali, durata della prova: 8 ore;

A63 Tecnologie musicali, durata della prova: 6 ore.;

A64 Teoria analisi e composizione, durata della prova: 8 ore.;

B03 Laboratori di fisica, durata della prova: 6 ore;

B04 Laboratori di liuteria, durata della prova: 12 ore (6 ore per due giorni).;

B05 Laboratorio di logistica, durata della prova: 6 ore;

B06 Laboratorio di odontotecnica, durata della prova: 8 ore.;

B07 Laboratori di esercitazioni pratiche di ottica, durata della prova: 2 ore.;

B08 Laboratori di produzioni industriali ed artigianali della ceramica, durata della prova: 12 ore (6 ore per 2 giorni).;

B09 Laboratori di scienze e tecnologie aeronautiche, durata della prova: 4 ore.;

B10 Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni aeronautiche, durata della prova 8 ore.;

B11 Laboratorio di scienze e tecnologie agrarie, durata della prova: 6 ore.;

B12 Laboratorio di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche, durata della prova: 6 ore;

B13 Laboratori di scienze e tecnologie della calzatura e della moda, durata della prova: 8 ore;

B14 Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni, durata della prova: 6 ore.;

B15 Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, durata della prova: 8 ore.;

B16 Laboratorio di scienze e tecnologie informatiche, durata della prova: 6 ore

B17 Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche, durata della prova: 8 ore;

B18 Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda, durata della prova: 10 ore.;

B19 Laboratori di servizi di ricettività alberghiera, durata della prova: 6 ore;

B20 Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina, durata della prova: 6 ore;

B21 Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e vendita, durata della prova: 6 ore.;

B22 Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali, durata della prova: 8 ore.;

B23 Laboratorio per i servizi socio-sanitari, durata della prova: 6 ore.;

B24 Laboratorio di scienze e tecnologie nautiche, durata della prova: 3 ore;

B25 Laboratorio di scienze e tecnologie delle costruzioni navali, durata della prova: 6 ore.;

B26 Laboratorio di tecnologie del legno, durata della prova: 8 ore;

B27 Laboratorio di tecnologie del marmo, durata della prova: 18 ore (6 ore per 3 giorni);

B28 Laboratorio di tecnologie orafe, durata della prova: 8 ore .

Valutazione prova pratica.

Per le classi di concorso per le quali è prevista la prova pratica, la valutazione è attribuita secondo la media aritmetica tra il voto conseguito nel colloquio e il voto conseguito nella prova pratica. Per ognuna delle due prove la commissione ha a disposizione fino a un massimo di 100 punti. Il candidato supera la prova orale se con la media aritmetica delle due prove raggiunge il punteggio minimo di 70 punti su 100.