Concorso secondaria, prova scritta per B016 (Laboratori di scienze e tecnologie informatiche): quadro di riferimento

Riguardo alle prove scritte del concorso ordinario docenti scuole secondarie, il Ministero continua con la pubblicazione dei quadri di riferimento.

Classe B016

Per la classe B016 -Laboratori di scienze e tecnologie informatiche, i 50 quesiti totali sono così suddivisi:

40 quesiti quesiti distinti per la classe di concorso B016 mirano all’accertamento della padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari relative ai temi contenuti nel programma di esame.

L’attenzione si è incentrata soprattutto sullo sviluppo del software e sulle competenze sistemistiche, secondo l’ottica concreta che caratterizza l’approccio didattico dell’insegnante tecnico pratico.

I due blocchi di domande per le due sessioni di esame sono equipollenti per numero di argomenti affrontati e per difficoltà.

5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 di cui 2 quesiti Content comprehension, 1 quesito (Lexis in context) e 2 quesiti (rispettivamente Grammar e Lexis)

5 quesiti a risposta multipla finalizzati all’accertamento delle competenze digitali.

Le prove si svolgeranno nella seguente giornata: