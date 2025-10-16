Concorso docenti PNRR 3: Chi può accedere con riserva alle procedure per posti comuni e di sostegno

I due decreti con i quali sono stati banditi i concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado per posto comune e di sostegno, nel disciplinare la procedura indicano all’art. 4:

• I requisiti da possedere entro la scadenza della domanda fissata per il 29 ottobre 2025;

• Chi può presentare la domanda con riserva;

• Entro quale data deve essere sciolta la riserva.

Requisiti

Possono partecipare ai concorsi PNRR 3 i candidati in possesso di:

• Per la scuola dell’infanzia e primaria: Laurea abilitante in scienze della formazione primaria, o il diploma di abilitazione magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002;

• Per la scuola secondaria di primo e secondo grado: Oltre alla laurea e l’abilitazione specifica per la classe di concorso richiesta, possono partecipare i candidati in possesso di laurea e almeno tre anni di servizio (anche non continuativi) presso scuole statali negli ultimi cinque anni, di cui almeno uno nella classe di concorso per cui si partecipa;

• Per gli ITP Diploma valido per la classe di concorso secondo la Tabella B del DPR 19/2016 e DM 259/2017 oppure abilitazione specifica;

• Per i posti di sostegno per tutti gli ordini e gradi di scuola: oltre al titolo di studio, la specializzazione sul sostegno per il grado scolastico richiesto.

Partecipazione con riserva

Fermo restante che tutti i partecipanti sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e che l’USR, qualora dovesse accertare la mancanza degli stessi, procede, con atto motivato, all’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l’art. 4 indica i casi in cui è possibile partecipare con riserva.

Scuola dell’infanzia e primaria

Sono ammessi con riserva al concorso, i candidati che hanno conseguito all’estero il titolo richiesto o la specializzazione sul sostegno e abbiano presentato la domanda di riconoscimento non oltre il 29 ottobre 2025, data di scadenza della presentazione della domanda per partecipare alla procedura concorsuale.

Inoltre sono ammessi con riserva i candidati che conseguono la specializzazione attraverso i corsi INDIRE.

Non è prevista la partecipazione con riserva dei docenti laureati in scienze della formazione primaria entro la nonostante la laurea sia abilitante.

Scuola secondaria posto comune

Sono ammessi con riserva al concorso per posti comuni distinti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, i candidati:

• Iscritti ai percorsi abilitanti previsti dal decreto del 4 agosto 2023;

• Che hanno conseguito il titolo all’estero e, presentata la domanda di riconoscimento entro la data fissata dal relativo bando per la presentazione della domanda per la partecipazione alla procedura concorsuale, sono in attesa del riconoscimento.

Scuola secondaria posto di sostegno

Sono ammessi con riserva al concorso per posti di sostegno distinti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, i candidati che:

• Abbiano conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno all’estero e abbiano presentato domanda per il riconoscimento, cosa che può essere fatta non oltre il 29 maggio 2025, termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

• Siano iscritti ai percorsi di specializzazione sul sostegno promossi e organizzati dall’INDIRE.

Scioglimento della riserva

La riserva è sciolta positivamente qualora la motivazione per cui si partecipa con riserva sia sciolta entro il 31 gennaio 2026. A tal fine, le dichiarazioni di avvenuto conseguimento del titolo potranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 15 dicembre 2025 e fino alle 23.59 del 2 febbraio 2026 tramite un’apposita domanda on-line. Il mancato scioglimento della riserva o la mancata comunicazione comporta l’esclusione dalla procedura. Fermo restante che nelle more dello scioglimento della riserva, i candidati non sono convocabili alle prove orali.