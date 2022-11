Concorso sostegno. Requisiti e modalità presentazione domanda

Con il decreto 259 del 30 settembre 2022, s’intende andare incontro alla mancanza di docenti di sostegno nella scuola di ogni ordine e grado.

Contenuto del decreto

Il suddetto decreto riguarda l’istituzione di graduatorie, rinnovate con cadenza biennale, finalizzate all’immissione in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione, cui ricorrere in caso di esaurimento delle altre graduatorie finalizzate all’immissione in ruolo, nei limiti delle facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto.

Decreto Ministeriale pubblicato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito,

Requisiti di ammissione

Possono partecipare al suddetto concorso regionale i docenti in possesso del relativo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura concorsuale sia in Italia ai sensi della normativa vigente sia all’estero se riconosciuto dalla competente Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici.

ammessi con riserva

Fermo restante che tutti i candidati sono ammessi con riserva in attesa di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione, sono ammessi con riserva, coloro che, avendo conseguito all’estero la specializzazione abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla competente Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura concorsuale e che il titolo sia riconosciuto valido nei Paesi ove è stato conseguito.

Presentazione domanda di partecipazione

Sarà cura del ministro emanare un successivo decreto con il quale disciplinare le modalità di partecipazione, aggiornamento o scioglimento della riserva, e l’ammontare e le modalità di versamento del contributo di segreteria, tale da coprire integralmente la spesa di organizzazione e svolgimento della procedura.

Modalità di presentazione della domanda

I candidati in possesso del titolo di specializzazione dovranno presentare la domanda in un’unica regione, pena l’esclusione, richiedendo in una sola domanda l’inclusione per tutte le tipologie di posto di sostegno per i diversi gradi di scuola per le quali abbia titolo. La domanda andrà presentata esclusivamente in modalità telematica. Le domande presentate con modalità diversa non saranno prese in considerazione.

Quali titoli saranno valutati

I titoli valutabili ai fini delle graduatorie regionali previste dal decreto 259 del 30 settembre 2022 saranno quelli indicati nella tabella A/7 per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado, allegata all’OM n. 112 del 2022.