Concorso Stem 2021, gli idonei esclusi e poi recuperati ora entrano in ruolo. Gallo (M5s): grande vittoria

Alcuni dei candidati risultati idonei al primo concorso per le discipline Stem sono stati “ripescati”, convocati e immessi in ruolo. A ricordarlo è il deputato del M5S Luigi Gallo, sostenendo che “oggi è una splendida giornata”, perché “i docenti idonei Stem stanno ricevendo gli incarichi a tempo indeterminato”.

Ricordiamo che si tratta di candidati che nell’estate del 2021 hanno partecipato al concorso per le discipline A020 (Fisica), A026 (Matematica), A027 (Matematica e Fisica), A028 (Matematica e Scienze) e A041 (Scienze e Tecnologie informatiche).

Selezione severa

Il bando prevedeva l’assegnazione, per le immissioni in ruolo, di oltre 6 mila posti. Ma tantissimi candidati, in alcune commissioni anche più del 90 per cento, non hanno superato la prova scritta. Una verifica che, a detta di diversi partecipanti, anche ascoltati dalla Tecnica della Scuola, era stata farcita di quesiti eccessivamente tecnici, quindi di contenuti sganciati dalla didattica e invece più vicini al mondo del lavoro.

Nel corso dell’anno, diversi sindacati e politici hanno quindi chiesto (e ottenuto) di recuperare almeno i cosiddetti “idonei” del concorso straordinario Stem, ovvero aspiranti docenti che hanno superato la soglia della sufficienza nella prova scritta da 50 quesiti ma non sono risultati poi collocati nella graduatoria dei vincitori e quindi di coloro che potevano entrare in ruolo.

Gallo: ci abbiamo sempre creduto

Gallo esprime “grande soddisfazione per aver combattuto questa battaglia sin dall’inizio. Grande vittoria perché la legge che ho proposto, approvata poi in Parlamento, sta dando i suoi frutti”. Quindi, il grillino spiega che “tutti quei docenti che hanno superato le prove del concorso DD n. 826 dell’11 giugno 2021, ottenendo l’abilitazione per la classe di concorso in oggetto, ma che non erano rientrati in graduatoria potranno ottenere la nomina in ruolo”.

“Io ci ho creduto subito, noi del Movimento ci abbiamo creduto e ora dopo un lungo concorso selettivo e dopo aver fatto cambiare idea al governo si assumono giovani meritevoli”, ha concluso Gallo.