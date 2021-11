Concorso Stem. Floridia: gli idonei verranno al più presto immessi in ruolo

Prevedere l’inserimento degli idonei del concorso Stem in una graduatoria di merito da utilizzare le per le immissioni in ruolo future, analogamente a quanto è stato fatto nel concorso straordinario? Questa la domanda rivolta alla sottosegretaria Barbara Floridia durante l’interrogazione alla Camera.

La sottosegretaria risponde: “Premetto che grande importanza per il nostro Ministero è rivestita dalle materie Stem, facenti parte del nuovo paradigma educativo per lo sviluppo del pensiero computazionale, in grado di rendere i nostri studenti cittadini consapevoli”.

Detto questo, la sottosegretaria entra nel merito della domanda: “Quanto alla questione del concorso, le posso assicurare che è intenzione del ministro di individuare una soluzione per questa problematica, abbiamo consapevolezza che esista. Questi idonei andranno aiutati a reinserirsi affinché trovino una posizione idonea”.

