Concorso straordinario, a breve correzione da remoto delle prove già svolte

In merito alla correzione delle prove scritte già svolte del concorso straordinario per docenti della scuola secondaria di I e II grado, la Ministra, rispondendo sui Social alle domande degli insegnanti. non aggiunge nulla di nuovo.

“In questi giorni il Ministero sta dotando le commissioni degli strumenti necessari per procedere la correzione da remoto delle prove già effettuate del concorso straordinario“.

Con riferimento invece alle prove che non si è potuto svolgere a seguito della sospensione di tutti i concorsi causa Covid, la Ministra ha ribadito: “Le prove che sono slittate saranno ricalendarizzate“.