Concorso straordinario, ci saranno due bandi. Le nostre FAQ

Eccovi le nostre FAQ derivanti dalle domande che ci fanno i nostri lettori.

É vero che ci saranno due bandi di concorso per il concorso straordinario?

Dall’ultimo incontro al Ministero con i Sindacati emerge che ci saranno due bandi, uno per le 24.000 immissioni in ruolo e un altro per il conseguimento dell’abilitazione.

I due concorsi straordinari si svolgeranno in tempi diverse?

Ancora non si sa, potrebbero partire contemporaneamente anche se in alcuni resoconti sindacali si parla che quello per l’immissione in ruolo dovrebbe precedere l’altro.

Chi partecipa al concorso straordinario per l’ immisdione in ruolo?

Lo ripetiamo, potranno partecipare al concorso straordinario scuola 2020 i docenti in possesso dei seguenti requisiti:

almeno tre anni di servizio nella scuola secondaria statale (anche su sostegno) dal 2008/2009 al 2018/2019.

Chi conclude la terza annualità nel 2019/2020 partecipa con riserva uno dei predetti tre anni deve essere specifico, ossia svolto nella classe di concorso per cui si partecipa.

Chi partecipa ai fini abilitanti?

Potranno partecipare, anche se solo ai fini dell’abilitazione, i docenti che hanno maturato il servizio di tre anni nella scuola paritaria. Anche i docenti di ruolo che hanno tre anni comunque prestati, senza un anno specifico sulla classe di concorso, può partecipare ai soli fini abilitativi.