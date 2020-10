Concorso straordinario, i candidati si presentano ma la sede d’esame è fantasma. Lo denuncia la Uil Scuola

Il concorso scuola più criticato continua a far parlare di sé: a San Giuseppe Vesuviano, per un specifica classe di concorso, i candidati si sono presentati in orario alle 8.00 presso l’Istituto Cozzolino D’Avino, arrivando da varie parti del paese. Peccato che si sono sentiti dire che non c’era nessun concorso. A segnalare la vicenda la Uil Scuola.

Una volta compresa la situazione, la scuola ha provato ad organizzare una prova d’esame, improvvisando una procedura con aule improvvisate, senza nessuna garanzia, né sulla prevenzione sanitaria dei candidati, né sulle garanzie di procedura del concorso.

“Ci auguriamo che il ministero disponga un’ispezione per accertare i gravi fatti denunciati dai lavoratori candidati del concorso. La metà di loro è stata costretta a lasciare la sede e non sostenere le prove“, dice Pino Turi, segretario generale della Uil Scuola.

“E’ chiaro ormai a chi vuole evitare di mettere la testa sotto la sabbia che il clima per svolgere un concorso in modo regolare non c’è. Prima se ne renderà conto il ministro meglio sarà per tutti“, continua Turi.

Il protocollo di sicurezza del concorso scuola

E’ chiaro che a far storcere il naso è anche il fatto che la scuola abbia improvvisato una sessione d’esame mentre è indispensabile rispettare il protocollo di sicurezza previsto per il concorso.

Tutti i candidati al concorso straordinario verranno sottoposti alla misurazione della temperatura corporea all’ingresso nella struttura sede d’esame.

Gli stessi dovranno dotarsi di idoneo dispositivo di protezione individuale che copra naso e bocca e indossarlo per tutto il tempo di permanenza all’interno della sede d’esame, pena l’esclusione dalla prova.

I partecipanti al test hanno l’obbligo di igienizzarsi le mani con apposito gel presente all’ingresso e in più punti della struttura.

Il personale impiegato, oltre all’uso della mascherina e del gel, dovrà utilizzare i guanti nelle operazioni di riconoscimento dei candidati e nella distribuzione dei moduli e del materiale occorrente per la prova computerizzata.

I candidati, i componenti della commissione di valutazione, del comitato di vigilanza, il personale con compito di sorveglianza ed assistenza interna per lo svolgimento delle prove dovranno compilare il modulo di autodichiarazione

Vigerà sia tra i candidati che tra i candidati e il personale addetto alle operazioni, il rispetto di distanziamento di un metro.

Orari e modalità

Non più di dieci candidati per aula (salvo eccezioni). Due i turni previsti, quello mattutino dalle 9:00 alle 11:30 e quello pomeridiano dalle 14:30 alle 17:00. Le procedure di identificazione dei candidati inizieranno rispettivamente alle 8:00 per il turno mattutino e alle 13:30 per quello pomeridiano. I candidati dovranno presentarsi muniti di carta d’identità, codice fiscale e ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria.

Le prove scritte si svolgeranno dal 22 ottobre al 16 novembre in base alle 108 diverse classi di concorso.

Prova scritta al computer

Le prove concorsuali dureranno 150 minuti e si svolgeranno al computer, con cinque quesiti a risposta aperta (e non a risposta multipla) e uno composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta utili a verificare la capacità di comprensione del testo al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. I cinque quesiti possono valere in totale un punteggio di 15 punti, mentre al quesito di lingua è assegnato un punteggio di 5 punti.

Per i posti di sostegno, analoghe modalità, cinque quesiti a risposta aperta e uno in lingua inglese.

Per superare la prova servirà ottenere un punteggio complessivo di almeno 56/80. Per la valutazione delle prove scritte saranno valide le griglie di valutazione che saranno rese note almeno sette giorni prima della relativa prova. Già pubblicate la griglia A057 e le A008, A009, A016, A033, A042, B006 e B015

