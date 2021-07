Concorso straordinario, il Ministero autorizza inserimento in elenchi aggiuntivi I fascia GPS

Il Ministero dell’Istruzione avrebbe sciolto il gravoso nodo del titolo abilitante per chi ha superato il concorso straordinario 2020. I docenti in graduatoria regionale del concorso straordinario 2020 potranno inserirsi nelle graduatorie degli elenchi aggiuntivi I fascia GPS.

Informativa sindacale

Durante informativa con Amministrazione, a seguito delle pressioni sindacali, il capo dipartimento riconosce il diritto a coloro che hanno superato il concorso straordinario ad essere considerati abilitati. Per cui le indicazioni date nei giorni scorsi sono confermate e superano i dubbi espressi in questi giorni. Con queste premesse non sarà necessario neanche iniziativa legale.