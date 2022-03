Concorso straordinario. Sasso chiarisce le tempistiche del nuovo bando

Quali tempi di pubblicazione del bando di concorso straordinario? E quali saranno le prove? Oggi, giovedì 17 marzo, durante il question time alla Commissione Cultura, sul tema ha risposto il sottosegretario Rossano Sasso.

“L’articolo 5 comma 3 quinquies del Dl 228 del 2021, convertito con modificazioni dalla L. 15 del 2022 che ha sostituito il comma 9 bis dell’art 59 del Dl 73 del 2021 prevede una procedura straordinaria per l’assunzione di docenti riservata a coloro che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi 5 anni scolastici.

Le graduatorie di merito regionali, distinte per classi di concorso, sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare orale, senza voto minimo di sbarramento, della durata di 30′, finalizzata all’accertamento della preparazione dei candidati.

La stessa norma prevede che a decorrere dall’a.s. 22-23 i candidati collocati in posizione utile in graduatoria a seguito della prova disciplinare, stipuleranno un contratto a tempo determinato di durata annuale. Nel corso dell’anno questi soggetti parteciperanno con oneri a proprio carico a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, volto a integrare le proprie competenze professionali.

I candidati svolgeranno nello stesso anno anche il periodo di formazione iniziale e di prova. Con il superamento della specifica prova che conclude il percorso annuale e con la positiva valutazione di tale percorso, il docente verrà assunto a tempo indeterminato con decorrenza da settembre 2023 o dalla data di inizio del servizio nella medesima istituzione scolastica presso cui il docente ha prestato servizio con contratto a tempo determinato”.

Quali tempistiche per il bando?

“Il 15 marzo scorso è stata già effettuata l’informativa sindacale. La procedura prevede l’acquisizione del parere del Cspi a seguito del quale si procederà all’invio agli organi di controllo. Successivamente alla registrazione del decreto si procederà alla emanazione del bando per il concreto espletamento della procedura concorsuale”.

Corsi di preparazione al concorso scuola

Per prepararti al concorso, segui il corso Guida alla normativa scolastica, come da ALLEGATO A del concorso ordinario per scuola secondaria.

Per prepararti al concorso, segui il corso Guida alla normativa scolastica, come da ALLEGATO A del concorso ordinario per scuola dell’infanzia e primaria.

Per prepararti sui temi pedagogico-didattici, il corso Conoscenze pedagogico-didattiche di base del docente, scuola secondaria.

Per prepararti sui temi pedagogico-didattici, il corso Conoscenze pedagogico-didattiche di base del docente, scuola infanzia e primaria.

Per prepararti sui temi della didattica digitale, il corso e-learning Nuove tendenze della didattica, tra digitale e innovazione, destinato a docenti di ogni ordine e grado.

Ambiti disciplinari

Per prepararsi in ambito disciplinare, area filosofica, classe di concorso A18, segui il corso Preparazione concorso ordinario Filosofia e Scienze umane, a cura di Angelo Morales.

Per prepararsi in ambito disciplinare, area filosofica classe di concorso A19, segui il corso Preparazione concorso ordinario Filosofia e Storia, a cura di Salvatore Di Stefano.

Per prepararti al concorso ordinario in ambito linguistico segui il corso Concorso ordinario Inglese, classe di concorso A24, A25.