Conferma docenti di sostegno con incarichi da GAE o GPS, ecco come funziona il complicato meccanismo di questa nuova procedura

Sono proprio in tanti i docenti supplenti su posto di sostegno che chiedono come funzionerà la nuova procedura di “conferma” del docente nella scuola in cui sta svolgendo una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche durante l’anno scolastico 2024/2025 su posto sostegno. Vista la novità assoluta di questa procedura di conferma, c’è il timore di commettere errori e di essere esclusi dalle procedure classiche di supplenza o di rischiare di avere una supplenza meno conveniente rispetto a quello che si potrebbe ricevere tramite canale Gae o Gps.

Come funziona la conferma

Bisogna fare chiarezza che i docenti nominati per supplenze brevi e saltuarie dai dirigenti scolastici non rientrano nella casistica di coloro che potrebbero aspirare ad una conferma su posto di sostegno. I requisiti dei docenti che potrebbero avere una “conferma” sull’attuale posto di sostegno, sono riferibili agli insegnanti specializzati con una supplenza annuale (31 agosto 2025) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2025), che abbiano ricevuto la supplenza da Gae, Gps, graduatorie d’Istituto di prima seconda o terza fascia, oppure che abbiano riveuto l’incarico da interpello.

Per quanto riguarda invece i docenti senza specializzazione su sostegno e che stiano svolgendo sempre una supplenza con contratto al 31 agosto o al 30 giugno 2025, questi possono avere conferma solo se incaricati da GPS seconda fascia sostegno o dalle GAE o GPS incrociate.

L’attivazione della procedura per la conferma del docente di sostegno può avvenire solo nel caso si riferisca ad uno dei casi di supplenza appena specificato, sia se il docente fosse specializzato o non specializzato sul sostegno. Inoltre tale conferma deve essere richiesta, in forma scritta, entro e non oltre il 31 maggio 2025 da parte delle famiglie degli studenti con disabilità. Tale richiesta dovrà essere acquisita dal dirigente scolastico e constatata la sussistenza dell’opportunità della conferma, questa deve essere comunicata all’USR (articolazione territoriale della provincia) e al docente interessato entro il 15 giugno. Uno dei passaggi fondamentali di questa procedura, non vincolante e nemmeno secondaria, è l’acquisizione scritta del consenso del docente alla possibile conferma.

Per procedere effettivamente all’eventuale conferma del docente, sul posto sostegno ricoperto durante l’anno scolastico 2024/2025, è di fondamentale importanza il passaggio effettuato dall’ufficio scolastico provincale volto ad accertare l’effettiva posizione in GAE o GPS del docente ai fini dell’ottenimento di una nomina di supplenza rispetto al numero di posti disponibili per le operazioni del turno di nomina. Tale passaggio avverrà, presumibilmente, attraverso delle simulazioni dell’algoritmo delle supplenze, che potranno stabilire il diritto del docente a ottenere per l’anno scolastico 2025/2026 il diritto ad una nomina di supplenza al 31 agosto o al 30 giugno 2026.

Come ultimo atto, verificate tutte le condizioni del complicato procedimento di conferma della supplenza, allora sarà lo stesso ufficio scolastico provinciale, entro il 31 agosto 2025, a decretare la conferma sul posto di sostegno e ad eliminare i posti confermati dalle reali disponibilità inserite nel sistema informatizzato delle supplenze provinciali.

La conferma e le 150 preferenze

Certamente i docenti confermati sul posto 2024/2025 per l’anno 2025/2026, non saranno inseriti nella fase delle 150 preferenze Gae e GPS su sostegno e nemmeno per i posti comuni al fine delle supplenze dell’anno scolastico 2025/2026. Per quanto riguarda invece la scelta delle 150 preferenze per il ruolo da GPS I fascia sostegno, potranno partecipare pure i docenti confermati e, in caso di immissione in ruolo, potranno rinunciare alla conferma a favore del ruolo ottenuto. I docenti confermati, potranno inoltre partecipare, senza problemi, anche alle eventuali immissioni in ruolo da call veloce. Verranno solamente esclusi o non inseriti nelle 150 preferenze per le supplenze 2025/2026 per tutte le classi di concorso per cui hanno titolo.

Conferme solo sui residuati dopo mobilità annuale

Una delle cose importanti da sottolineare è che le conferme sui posti di sostegno da parte dei docenti che ne abbiano i requisiti, sono soggette anche alla permanenza residua del posto dopo i movimenti della mobilità annuale, ovvero dopo le utilizzazioni sul sostegno e le assegnazioni provvisorie. Quindi le conferme saranno effettuate, solo sui posti rrsiduati dopo la mobilità annuale dei docenti di ruolo.