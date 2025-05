Conferma docenti di sostegno da parte delle famiglie, non riguarda i supplenti temporanei. La nota Mim – PDF

Come sappiamo, fra le novità presenti nel decreto scuola 31 maggio 2024, n. 71 c’è la conferma dei docenti di sostegno da parte delle famiglie degli alunni con disabilità.

Lo scorso 7 marzo è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025 sulle misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026.

I prerequisiti

Una nota firmata ieri, 7 maggio, ha dato alcune specifiche.

La conferma dei contratti a tempo determinato interviene nell’ambito dell’attribuzione delle supplenze:

fino al termine dell’anno scolastico (31/08/2026), e

fino al termine delle attività didattiche (30/06/2026),

a seguito della conclusione delle operazioni relative:

al personale già di ruolo (ivi comprese le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie), e

al personale individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato finalizzato al ruolo.

Il prerequisito essenziale per procedere alla conferma è, quindi, costituito dal fatto che i docenti potenzialmente confermabili stiano svolgendo nell’anno scolastico 2024/2025 una supplenza:

fino al termine dell’anno scolastico (31/08/2025), oppure

fino al termine delle attività didattiche (30/06/2025),

in quest’ultimo caso anche su spezzone orario.

Pertanto, non possono essere destinatari di conferma i docenti che siano in servizio per le supplenze temporanee.

Chi può essere confermato

Qualora sussista questo prerequisito, possono accedere alla conferma le seguenti categorie di docenti:

a) Docenti specializzati, individuati quali destinatari della supplenza nell’anno scolastico 2024/2025 attraverso qualsiasi procedura di reclutamento, cioè:

graduatorie ad esaurimento (GAE)

graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)

graduatorie d’istituto

interpelli di cui all’articolo 13, comma 23, dell’OM n. 88 del 16 maggio 2024

b) Docenti non specializzati inseriti nella seconda fascia delle GPS, esclusivamente se individuati a livello provinciale quali destinatari della supplenza nell’anno scolastico 2024/2025 dallo scorrimento della seconda fascia stessa.

c) Docenti non specializzati non inseriti nella seconda fascia delle GPS, esclusivamente se individuati a livello provinciale quali destinatari della supplenza nell’anno scolastico 2024/2025 dallo scorrimento delle cosiddette “graduatorie incrociate” delle GAE e delle GPS.

LEGGI LA NOTA

Le scadenze

La procedura per la conferma sui posti di sostegno è dettagliatamente descritta all’articolo 2 del decreto. Entro il 31 maggio 2025, il dirigente scolastico deve acquisire l’eventuale richiesta di continuità da parte della famiglia dell’alunno con disabilità e valutare la sussistenza delle condizioni per la conferma del docente, tenendo conto anche del parere del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO). L’esito di tale valutazione deve essere comunicato all’Ufficio territorialmente competente, al docente interessato e alla famiglia entro il 15 giugno 2025.

Qualora sussistano le condizioni per la conferma, il docente, nella presentazione delle istanze per gli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2025/2026, esprime la volontà di essere confermato con precedenza assoluta. L’Ufficio territorialmente competente, dopo aver gestito le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, verifica la disponibilità del posto e il diritto alla nomina secondo i criteri stabiliti dall’articolo 12, commi 7, 8 e 9, dell’Ordinanza n. 88/2024. Al verificarsi di tutte le condizioni, l’Ufficio scolastico territorialmente competente procede alla conferma del docente con precedenza assoluta rispetto alle operazioni informatizzate per le supplenze, sul posto precedentemente assegnato. Gli esiti di tali operazioni sono pubblicati all’albo on line. Le conferme devono essere disposte improrogabilmente entro il 31 agosto 2025, e le eventuali disponibilità sopraggiunte dopo tale data non saranno considerate per questa procedura. I docenti confermati non partecipano alle successive operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato.

L’articolo 3 individua i destinatari di questa procedura di conferma. Essi includono i docenti in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità. Rientrano inoltre tra i destinatari i docenti privi del titolo di specializzazione che nell’anno scolastico 2024/2025 hanno svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati dalla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) o sulla base della procedura di cui all’articolo 12, comma 9, dell’Ordinanza n. 88/2024. È importante sottolineare che la procedura di conferma si applica esclusivamente al personale a tempo determinato in servizio nell’anno scolastico 2024/2025 con supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, come specificato all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b), dell’Ordinanza n. 88/2024. Infine, l’articolo 4 stabilisce che per quanto non espressamente previsto dal decreto si applicano le disposizioni dell’Ordinanza n. 88/2024 e che per le province di Trento, Bolzano e la Regione Valle d’Aosta vigono specifiche disposizioni. Il decreto ha una applicazione limitata all’anno scolastico 2025/2026 e dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.