Conferma docenti di sostegno, fase zero: destinatari e procedura per la riconferma

Una delle novità previste per l’attribuzione delle supplenze annuali per il 2025/2026 è costituita dalla conferma di docenti di sostegno, su richiesta della famiglia, sullo stesso posto in cui hanno prestato servizio nell’anno scolastico 2024/2025.

Disposizione ministeriale

La Circolare Ministeriale volta a disciplinare il conferimento delle supplenze per il personale docente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 8 del decreto n° 71 del 31 maggio 2024 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 e della nota ministeriale n.105914 del 7/05/2025, prevede una prima fase, detta zero, volta alla conferma dei docenti di sostegno sulla richiesta della famiglia.

Destinatari

La riconferma dei docenti di sostegno riguarda coloro che assunti da GAE, da GPS o da graduatorie d’istituto per l’anno scolastico 2024/2025 con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o fino al 30 giugno.

Procedura

La conferma dei docenti di sostegno è possibile alle seguenti condizioni:

• Abbiano operato nell’anno scolastico 2024/2025 dietro incarico a tempo determinato su posto di sostegno conferito da GAE, GPS o graduatoria d’istituto fino al 31 agosto o fino al 30 giugno;

• Abbiano ricevuto la conferma da parte della famiglia del soggetto disabile entro il 31 maggio del 2025;

• Abbiano dato la propria disponibilità a essere confermati sullo stesso posto

• Abbiano ricevuto parere positivo da parte del dirigente scolastico dietro relazione del GLO;

• Abbiano confermato definitivamente la volontà di essere confermati nella domanda per le 150 sedi;

• Disponibilità del posto dopo che siano state ultimate le operazioni riguardanti le assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, alle nomine in ruolo ordinarie e dalle graduatorie GAE e GPS ed eventualmente anche dalla mini call veloce.

Rifiuto o mancata accettazione

Gli aspiranti che abbiano rinunciato all’assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione non possono partecipare a ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento.

Abbandono del servizio

Gli aspiranti qualora dovessero accettare l’incarico e successivamente abbandonare il servizio perdono la possibilità di conseguire supplenze sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie d’istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado d’istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

Eventuale nomina in ruolo

I docenti, che hanno dato la disponibilità ad accettare la riconferma per l’anno scolastico 2025/2026, qualora dovessero avere diritto alla nomina in ruolo o perché vincitori di concorso o perché rientranti fra le nomina in ruolo per qualsiasi altro motivo, non vanno incontro a nessuna sanzione, anche perché le conferme sono effettuate dopo le nomine in ruolo.