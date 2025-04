Conferma docenti di sostegno su richiesta della famiglia: procedura prevista

Una nostra lettrice di ruolo su posto di sostegno ci ha chiesto delucidazioni in merito alla procedura prevista per la conferma dei docenti di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026 inviandoci la seguente comunicazione:

“Ho presentato domanda di trasferimento sul sostegno scuola superiore ma non penso di riuscire ad ottenerlo pertanto confido nell’assegnazione provvisoria. A tal proposito sono preoccupata per la domanda che presenteranno gli insegnanti a tempo determinato finalizzata a garantire la continuità su posto di sostegno. Sono posti che verranno sottratti a noi insegnanti di ruolo? Grazie per la certa disponibilità.”

Tranquillizziamo la nostra lettrice che la conferma del docente di sostegno, viene messa in atto dopo le operazioni riguardanti i docenti con contratto a tempo indeterminato e sempre se permane la disponibilità del posto. Di seguito chiariamo cosa prevede la procedura.

Decreto 32 del 26/2/2025

Il decreto n° 32 del 26 febbraio 2025, a conferma di quanto disposto dall’art. 8 del decreto 71 del 2024 convertito in legge 106 dello stesso anno, ha indicato i passaggi da mettere in atto per la conferma dell’insegnante di sostegno, su richiesta della famiglia, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico.

Richiesta della famiglia

Il dirigente, nei tempi ritenuti utili ha il compito di avvisare i genitori degli alunni disabili, frequentanti l’istituzione scolastica da loro diretta, di poter avanzare richiesta, entro il 31 maggio del 2025, per la conferma del docente di sostegno con incarico a tempo determinato, che segue, nel presente anno scolastico il/la proprio/a figlio/a anche per l’anno scolastico 2025/2026.

Requisiti del docente di sostegno

La conferma può essere richiesta per i docenti con contratto a tempo determinato che nell’anno scolastico 2024/2025 abbiano svolto servizio su posto di sostegno sia con il titolo di specializzazione, sia senza titolo di specializzazione nell’anno scolastico 2024/2025 con contratto fino termine dell’anno scolastico oppure fino al termine delle attività didattiche.

Compiti del dirigente

Il dirigente scolastico acquisita l’eventuale richiesta di continuità del docente di sostegno da parte della famiglia, sentito il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo), valutate se sussistano le condizioni per garantire la continuità didattica nell’interesse dell’alunno con disabilità, comunica, entro il 15 giugno 2025, all’UST (Ufficio Scolastico Territoriale) competente, al docente interessato e alla famiglia l’esito della richiesta.

Compiti del docente di sostegno

Il docente interessato, preso atto della richiesta di conferma effettuata dalla famiglia dell’alunno dovrà esprimere, nell’ambito della presentazione delle domande finalizzate all’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2025/2026, la volontà di essere confermato con precedenza assoluta.

Compiti dell’UST

L’Ufficio territorialmente competente, dopo aver svolto le operazioni riguardanti il personale di ruolo con contratto a tempo indeterminato, comprese le procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato a seguito dell’esaurimento delle graduatorie dei concorsi, verifica la disponibilità del posto ed eventualmente confermare il docente sul posto assegnato l’anno precedente, con precedenza assoluta rispetto alle operazioni d’individuazione dei destinatari delle supplenze.

Condizioni per le conferme

Le conferme sono disposte improrogabilmente entro il 31 agosto 2025 sempre se i posti sono disponibili. Eventuali disponibilità acquisite dopo il 31 agosto del 2025 non sono prese in considerazione, inoltre i docenti per i quali è stata disposta la conferma, non partecipano alle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato.