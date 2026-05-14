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Docenti
14.05.2026

Conferma docenti di sostegno 2026/2027: Procedura

Salvatore Pappalardo
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Indice
Procedura
Richiesta della famiglia
Parere del GLO
Invio all’UST
Volontà del docente interessato
Disponibilità del posto
Mancata disponibilità del posto

La procedura applicativa della norma, finalizzata alla conferma dei docenti di sostegno sulla stessa sede di servizio del 2025/2026, al fine di garantire la continuità educativa e didattica nelle classi ove sono presenti alunni e studenti con disabilità, esclude la riconferma per quei docenti il cui alunno, alunna ha cambiato ordine di scuola.

Procedura

La procedura per la riconferma del docente di sostegno prevede:
La richiesta della famiglia;
Il parere del GLO;
La volontà del docente;
L’invio della pratica all’UST di competenza ;
La disponibilità del posto.

Richiesta della famiglia

La richiesta, da effettuare entro il 31 maggio, da parte delle famiglie dell’alunno/a, con disabilità certificata, con la quale chiedere la conferma del docente di sostegno che ha seguito il proprio figlio o figlia nell’anno scolastico 2025/2026.

Parere del GLO

A seguito della richiesta della famiglia, il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) ha il dovere, nell’interesse dell’alunno/a, di pronunciarsi sulla sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente, al fine di consentire al dirigente scolastico di comunicarlo alla famiglia entro il 15 giugno del 2026.

Invio all’UST

Il dirigente scolastico comunica all’UST di competenza, entro il 26 giugno, l’esito della procedura, attraverso un’apposita funzionalità SIDI, intervenendo successivamente nel caso di trasferimento dell’alunno/a.

Volontà del docente interessato

Il docente, contestualmente alla domanda per la scelta delle 150 preferenze, dovrà esprimere in via definitiva e non revocabile la volontà di accettare o non accettare l’eventuale conferma e la tipologia di contratto a tempo determinato cui è interessato (31 agosto, 30 giugno posto intero, o 30 giugno spezzone)

Disponibilità del posto

La volontà di accettare la riconferma comporta l’esclusione dalla procedura per il conferimento delle supplenze compreso l’interpello e il conferimento del contratto a tempo determinato sullo stesso posto in cui prestava servizio nel 2025/2026.

Mancata disponibilità del posto

Fermo restante che qualora il docente dovesse esprimere la volontà di non accettare la conferma, o non dovesse essere disponibile il posto per la riconferma, manterrebbe il diritto a partecipare al conferimento delle supplenze a tutti i livelli.

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