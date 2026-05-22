Conferma docenti di sostegno, procedura e scadenze. Il punto dell’esperto

Indice A cosa fare attenzione

Come funziona la conferma del docente di sostegno? Quali scadenze ci sono? A cosa devono fare attenzione i docenti? A rispondere, nel corso della puntata della Tecnica risponde live, Simone Craparo della direzione nazionale Gilda:

“Andiamo sul processo per poter ottenere la conferma sul posto di sostegno da parte solo ed esclusivamente dei docenti precari. Vi ricordo non vale per i docenti in assegnazione provvisoria, ad esempio, e nemmeno vale per i docenti precari con contratto a supplenza breve”.

“Quindi la conferma sul sostegno vale esclusivamente per i docenti con contratto al 30 giugno o al 31 agosto, sia esso di cattedra intera che di spezzone. Naturalmente spezzoni sono solo fino al 30 giugno. Quindi, qual è questa prima scadenza? La scadenza del 31 maggio in cui le famiglie tramite la compilazione di un modello dovranno richiedere la continuità del docente di sostegno assegnato alla classe dove si trova l’alunno con disabilità, quindi la famiglia del disabile farà questa richiesta. Il dirigente scolastico, acquisita la richiesta, entro e non oltre il 15 giugno, supportato dal GLO di istituto dovrà confermare e proporre al docente stesso la conferma“.

“Il docente potrà dire sì, potrà dire no. Se dice no, questo è vincolante, non potrà più far nulla, non avrà la possibilità della conferma. Se dirà di sì, dovrà poi riconfermare la disponibilità alla conferma sul sostegno nella sezione specifica delle 150 preferenze in cui il docente potrà ancora ritirare la propria disponibilità. Quindi il sì che viene dato il 15 giugno non è definitivo e poi potrà essere ritrattato, tra virgolette, nelle 150 preferenze dove il docente potrà dichiarare di essere disponibile alla continuità su cattedra intera al 30 giugno, cattedra intera al 31 agosto, ma anche su spezzone. Però badate bene che la continuità è sulla scuola. Naturalmente le cattedre sul sostegno, sono delle cattedre che spesso per buona parte sono cattedre in deroga, cioè cattedre che vengono create per bisogno al 30 giugno, la gran parte vengono ad essere istituite a luglio e quindi queste vengono istituite al 30 giugno mentre le carte del 31/08 vengono date normalmente per immissione in ruolo. Queste cattedre dal 30 giugno sono quelle interessate solitamente alla continuità sul sostegno. La continuità di sostegno naturalmente funziona di più al nord, dove le cattedre sono in grande abbondanza, meno al sud dove prima bisogna soddisfare i docenti che richiedono assegnazione provvisoria”.

A cosa fare attenzione

“Quest’anno sarà anche un’arma a doppio taglio questa dei docenti della conferma. Perché? Come funziona la conferma dei docenti sul sostegno? Funziona che vi è il bollettino zero in cui l’USP andrà a vedere dei docenti per cui è stata richiesta la conferma, chi in base alle preferenze espresse in tutte le classi di concorso ottiene un qualsiasi incarico. Io ad esempio sono un docente di A018 e anche di ADSS, metto le mie preferenze per ambedue. Ho la richiesta della famiglia per la continuità, ottengo un incarico anche di 7 ore da A018, quindi sono papabile per la conferma e se c’è il posto libero nella scuola in cui è stata richiesta la conferma ottengo la conferma”.

“Però naturalmente questi docenti per avere maggiori possibilità di essere confermati devono allargare il ventaglio delle 150 preferenze, dovranno inserire più scuole possibili e però cosa succede se pur inserendo più scuole possibili, più comuni possibili, questi docenti non vengono individuati nel bollettino zero che si ritroveranno con tante preferenze anche di scuole disagiate per loro. Quindi ritorno all’esempio di Agrigento, dopo le assegnazioni provvisorie ad Agrigento, la maggior parte delle cattedre sono a Lampedusa. Quindi per sperare nella continuità questi docenti dovranno inserire pure Lampedusa. Però se non ottengono la continuità cosa succede? Gli resterà Lampedusa tra le preferenze. Se nei turni successivi poi questi docenti e viene assegnata una cattedra Lampedusa, se rifiuteranno tale cattedra cosa succederà? Succederà che per 2 anni non potranno prendere incarichi al 30 giugno e al 31 agosto né da GPS né da graduatorie di istituto. Quindi state sempre bene attenti a quello che andate ad esprimere alle possibilità che potete avere. Ricordo sempre al nord le possibilità sono maggiori rispetto che a sud, però a sud soprattutto chi fa le 150 preferenze nelle regioni meridionali stia attento che può avere questa problematica che non è di poco conto perché rifiutare una cattedra vuol dire non lavorare in sostanza, lavorare solo con le supplenze brevi e il che non è tanto agevole”.