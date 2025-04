Congedo biennale per assistere familiari con disabilità grave: cosa prevede la normativa

Un nostro lettore ci chiede “sono un docente in part time verticale con 9 ore. Mia madre gode della 104, posso usufruire del congedo biennale?”

Nel dare una risposta al nostro lettore, cerchiamo di chiarire in che cosa consiste il congedo biennale per un docente che assiste un familiare in stato di disabilità grave come previsto dall’art. 3 comma 3 della legge 104/92, quali condizioni sono necessarie, come può essere usufruito e quale retribuzione spetta.

Congedo biennale

Il congedo biennale consiste nella possibilità data a un lavoratore, a richiesta, che assiste un familiare disabile grave, di assentarsi, nell’arco della sua carriera, dal lavoro senza perdere la retribuzione, fino a un massimo di due anni in tutta la sua carriera.

Come può essere usufruito

Il congedo biennale può essere usufruito in un’unica soluzione o in modalità frazionata, a condizione che il familiare disabile non sia ricoverato a tempo pieno, presso una struttura sanitaria, pubblica o privata.

Congedo frazionato

I due anni di congedo, per assistere il familiare disabile grave, possono essere usufruiti in modo frazionato, fermo restante che i giorni festivi rientrano nel periodo di congedo richiesto ad eccezione dei casi in cui il lavoratore riprenda servizio dopo il periodo di festività.

(Es. se il cagiver si assente per venti giorni e il ventunesimo e il ventiduesimo giorno dovessero essere sabato e domenica, il lunedì successivo qualora non dovesse riprendere servizio il sabato e la domenica saranno conteggiati come assenza)

Nel caso specifico del nostro lettore in part time verticale con 9 ore, il beneficio non è riconoscibile per i periodi non lavorati.

Chi può usufruire del congedo

Il congedo biennale, al fine di assicurare l’assistenza al soggetto disabile in stato di gravità, può essere usufruito, secondo il seguente ordine:

• Il coniuge convivente del soggetto con disabilità in situazione di gravità. Al coniuge convivente sono equiparati, la parte di un‘unione civile e il convivente di fatto;

• In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;

• In caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;

• in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;

• in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l’affine entro il terzo grado convivente.

Retribuzione

Il beneficiario del congedo biennale, ha diritto a essere retribuito in misura pari all’ultimo mese di retribuzione percepita prima della richiesta del congedo.