“#Connectingtothefuture”: il ministro Valditara: “7 scuole e 13 ITS Academy in Egitto”

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è visita istituzionale al Cairo dall’11 al 13 febbraio 2025 per consolidare la cooperazione tra Italia ed Egitto nel settore dell’istruzione e della formazione tecnico-professionale. L’iniziativa si pone nel quadro del Piano Mattei e delle iniziative attuative del Memorandum d’Intesa sull’Istruzione, siglato il 17 marzo 2024 al Cairo.

Il 12 febbraio, il Ministro Valditara visiterà l’Istituto Salesiano Tecnico e Professionale “Don Bosco” del Cairo e, insieme al Ministro dell’Istruzione e dell’Istruzione Tecnica della Repubblica Araba d’Egitto, Mohamed Abdel Latif, inaugurerà “Villaggio Italia”, la prima fiera educativa italiana all’estero.

Parteciperanno all’evento 48 ITS Academy, di cui 13 con stand, e 7 istituti scolastici, con 2 stand. L’iniziativa nasce da una collaborazione con Confindustria, SIMEST e oltre 50 aziende.

Oltre agli spazi espositivi, il “Villaggio Italia” ospiterà diversi momenti formativi, tra cui due workshop rivolti a studenti e docenti (uno sull’insegnamento della lingua italiana e uno sugli ITS). Altri workshop saranno organizzati da Didacta, Job Orienta, Salone dello Studente, Confindustria, ITS. L’iniziativa, ispirata al format delle fiere educative internazionali e realizzata con la collaborazione del Salone dello Studente, di Job&Orienta e di Didacta, rappresenta un importante momento di incontro tra scuole, associazioni e imprese italiane ed egiziane, con l’obiettivo di condividere le migliori esperienze formative italiane in un dialogo costante con il mondo delle imprese.

“#Connectingtothefuture”

Il programma proseguirà con un Seminario istituzionale sulla cooperazione italo-egiziana nel settore dell’istruzione tecnica e professionale, con un focus sul ruolo degli ITS Academy italiani (“Technical and Vocational Education: ITS supporting growth and prosperity”).

L’iniziativa è organizzata dal MIM con l’Ambasciata d’Italia al Cairo, in collaborazione con Confindustria, SIMEST, il Ministero dell’Istruzione egiziano e la Federazione delle imprese egiziane (FEI).

Il progetto “#Connectingtothefuture” rappresenta un’iniziativa di grande rilevanza nel contesto delle relazioni internazionali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Araba d’Egitto. Strettamente connesso alle finalità previste all’art. 1, comma 2 del Memorandum d’Intesa (MdL), sottoscritto in data 23 marzo 2024 – Atti del Min. n.9, tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito italiano e il

Ministero dell’Istruzione e dell’Istruzione Tecnica della Repubblica Araba d’Egitto, mira a rafforzare la cooperazione tra i due paesi nel settore dell’Istruzione Tecnica e Professionale.

Al fine di sviluppare ulteriormente gli scambi culturali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Araba d’Egitto, il Progetto mira ad approfondire la comprensione tra i giovani dei due Paesi, nonché rafforzarne le relazioni. Rappresenta un passo significativo verso il miglioramento delle competenze tecniche e professionali degli studenti, promuovendo lo scambio di conoscenze, esperienze e buone pratiche tra le istituzioni educative dei due paesi.

La presenza delle scuole italiane e degli ITS Academy

In Egitto sono giunte anche 7 scuole italiane invitate dal Ministero. Le scuola valorizzeranno il modello educativo innovativo della Filiera che combina flessibilità, innovazione didattica e sinergia con il mondo produttivo, offrendo alle giovani concrete opportunità di crescita professionale e formativa.

Le scuole invitate sono:

1.Istituto Tecnico “E. Tosi” di Busto Arsizio (Va)

2. ITTS “C. Grassi” di Torino Speciaizzato in areonatuica

3.ITT “A. Volta” di Perugia

4.Istituto Tecnico Agrario “G. Garibaldi” di Roma

5.IIS “D. Romanazzi” di Bari

6.Politecnico del Mare “Duca degli Abruzzi” di CT

7.IC “Riccardo Massa” Milano e Opera Nazionale Montessori ETS

Alla due giorni in Egitto partecipano anche alcuni ITS Academy, rappresentativi delle Dieci Aree Tecnologiche caratterizzanti i percorsi formativi. Allestiranno e presidieranno i 13 stand messi a disposizione dall’Ambasciata italiana al Cairo e promuoveranno i vari Modelli in relazione alle Aree Tecnologiche, alle tipologie di Campus attivati, alle esperienze maturate con giovani egiziani e quelle in fase di sviluppo. Questi gli ITS Academy presenti con stand: