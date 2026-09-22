Consigli di classe, oltre le 40 ore la presenza non è obbligatoria

Un lettore segnala che il piano annuale delle attività appena consegnato prevede 48 ore calendarizzate per i consigli di classe, chiedendo se sia tenuto a garantire la propria presenza oltre il limite delle quaranta ore.

La risposta dell’esperta

Per Laura Razzano, esperta del portale Italia Oggi, la struttura contrattuale pone un vincolo rigoroso agli impegni collegiali, stabilendo un limite massimo di 40 ore per la partecipazione alle articolazioni del collegio e ulteriori 40 ore per i consigli di classe: il dipendente non è tenuto a eccedere questo tetto. Se la scuola programma o effettua riunioni oltre tali massimali, il docente ha diritto di rifiutare la partecipazione per le ore eccedenti, oppure può esigere che vengano retribuite con il fondo d’istituto.

Quando deve essere convocato

Come riportato dall’esperto della Tecnica della Scuola, il prof Lucio Ficara, di norma le scuole che hanno redatto un regolamento contenente modi e tempi di convocazione di un Consiglio di classe, si sono attenute alle linee generali contenute nella circolare ministeriale 16 aprile 1975, n. 105. In mancanza di regolamenti interni redatti dalle scuole e deliberati dal consiglio d’istituto, si applica l’art. 40 del su citato D.L.vo 297/94 in cui è specificato che: “In mancanza dei regolamenti interni previsti dal presente titolo gli organi collegiali operano sulla base di regolamenti tipo predisposti dal Ministero della Pubblica Istruzione”.

Quindi in caso di mancanza di regolamento interno, si applica la C.M. n.105/1975 in cui è scritto che: “la convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso – di massima non inferiore ai 5 giorni – rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell’organo collegiale e mediante affissione all’albo di apposito avviso; in ogni caso, l’affissione all’albo dell’avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell’organo collegiale. La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell’organo collegiale. Di ogni seduta dell’organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, stesso su apposito registro a pagine numerate.

Prima di lamentarsi della mancata convocazione in un tempo congruo, non inferiore ai 5 giorni dalla data del Consiglio di classe o del collegio dei docenti, bisognerebbe avere contezza dell’esistenza o meno del regolamento interno deliberato dal consiglio d’istituto. Una volta accertato che non esiste un regolamento interno che è restrittivo rispetto alla C.M. n. 105/1975, si può fare un atto di rimostranza al Ds, qualora convochi un consiglio di classe ordinario dall’oggi al domani oppure solo due o tre giorni prima della sua data di effettuazione.