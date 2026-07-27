Collegi docenti e consigli di classe OnLine, una procedura che sono in tanti a volere. Regolamenti d’Istituto da integrare

Sarà senza alcun dubbio la novità assoluta dell’anno scolastico 2026/2027, la richiesta da parte di tantissimi docenti per modificare il “Regolamento di Istituto” per attivare la procedura dello svolgimento dei Collegi docenti e dei Consigli di classe in modalità OnLine.

Collegi docenti a distanza

In relazione allo svolgimento a distanza delle attività di carattere collegiale che rivestono carattere deliberativo nelle istituzioni scolastiche, si è operato un confronto con le organizzazioni sindacali che ha portato l’opportunità di rendere legittime le attività collegiali a distanza.

Con riferimento a quanto suddetto, è stato deciso di dare attuazione al disposto di cui all’articolo 44, comma 6, del C.C.N.L. comparto «Istruzione e Ricerca», periodo 2019-2021 del 18 gennaio 2024, ovvero alla definizione dei criteri e delle

modalità di svolgimento a distanza delle attività di carattere collegiale di cui al comma 3, lettere a) e b), del richiamato articolo 44 del C.C.N.L. che rivestono carattere deliberativo.

Integrazione Regolamenti di Istituto

I criteri stabiliti. attraverso confronto sindacale, rimandano a requisiti procedurali e operativi preordinati ad assicurare il carattere personale del voto (garanzia di univocità), la trasparenza e verificabilità delle procedure secondo criteri di

sicurezza, integrità e correttezza, nonché la protezione dei dati personali. Pertanto, i Regolamenti d’istituto potranno essere integrati prevedendo lo svolgimento a distanza, in tutto o in parte, delle attività di cui al citato comma 3, lett. a) e b) che rivestono carattere deliberativo, rispettando i suddetti criteri e sulla base delle indicazioni contenute nell’allegato tecnico. Ciò al fine di garantire la validità delle deliberazioni e la regolarità dell’espressione del voto a distanza.

Soluzioni e requisiti tecnici

Le istituzioni scolastiche sono tenute a verificare preventivamente la coerenza delle soluzioni adottate ai requisiti del presente documento, acquisendo idonea documentazione tecnica attestante le caratteristiche del sistema utilizzato, nonché una dichiarazione di conformità da parte del fornitore o partner tecnologico.