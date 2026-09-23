“Spinoza, abbiamo un problema”: al via il concorso video nazionale per le scuole

Siamo davvero liberi? Siamo padroni della Natura o siamo Natura? È da domande come queste che parte il 3° Concorso Nazionale Video “Baruch Spinoza – Deus sive Natura”, promosso dall’Associazione Culturale “Rosario Assunto” in collaborazione con il Comune di Caltanissetta e il Liceo “Ruggero Settimo”, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado italiane.

La sfida “Spinoza, abbiamo un problema”

Giunto alla terza edizione, il concorso propone alle studentesse e agli studenti una sfida diversa dal solito: non limitarsi a studiare il filosofo, ma utilizzare il suo pensiero per interrogare il presente. Da qui il titolo scelto dagli organizzatori, “Spinoza, abbiamo un problema”, che invita i ragazzi a immaginare di incontrare oggi il filosofo per sottoporgli una contraddizione, una paura o una speranza del mondo in cui stanno crescendo, dal rapporto tra uomo e natura alla libertà individuale, dalla guerra all’intolleranza, fino alle trasformazioni portate dall’intelligenza artificiale.

Le caratteristiche del video

I lavori, della durata massima di 5 minuti, potranno assumere la forma dell’intervista, del dialogo, del reportage, del racconto o della breve narrazione cinematografica, con particolare attenzione al linguaggio delle immagini: riprese della natura, eventi storici e contemporanei, opere d’arte, in dialogo con parole, musica e silenzi. Il messaggio agli studenti è chiaro: «Non vi chiediamo di spiegarci Spinoza. Vi chiediamo di interrogarlo. Guardate la Natura. Guardate la Storia. Guardate l’Arte. Guardate il mondo nel quale vivete. Poi scegliete una domanda e provate a rivolgerla a Spinoza».

Come partecipare e i premi

La partecipazione è gratuita va comunicata tramite e-mail all’indirizzo associazionerassunto@libero.it entro il 10 novembre 2026, mentre i video dovranno pervenire entro il 15 novembre. Una giuria selezionerà dieci finalisti, a cui andranno premi di 1.000 euro per il primo classificato, 300 per il secondo e 200 per il terzo. La manifestazione conclusiva si terrà la mattina del 19 novembre, in occasione della Giornata Mondiale della Filosofia, al Teatro “Regina Margherita” di Caltanissetta, dove saranno proiettati e commentati i dieci video finalisti. Con questa terza edizione, l’obiettivo resta quello di avvicinare i giovani alla filosofia non come semplice materia scolastica, ma come strumento vivo per comprendere se stessi e il mondo in cui stanno crescendo.