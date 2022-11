Consultazione su Scuola digitale, iscrizione alle prove Invalsi e permessi studio: le scadenze del 15 novembre

Il 15 novembre è una giornata “calda” per la scuola e il personale scolastico, con alcune scadenze da ricordare.

Consultazione su Scuola digitale

Con nota 2028 del 27 ottobre 2022 il MI aveva comunicato alle scuole l’intenzione di coinvolgere i diversi attori del sistema scolastico nell’attualizzazione del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), alla luce dei rapidi cambiamenti in atto e dell’evolversi delle tecnologie digitali.

Ha deciso quindi di avviare una consultazione, che si sostanzia nella compilazione di un questionario da parte di docenti e dirigenti.

La consultazione per i docenti è stata ufficializzata con l’invio di una scheda, contenente il link per accedere all’indagine.

Gli insegnanti dovranno fornire alcune informazioni, come gli anni di servizio, la regione e l’ordine di scuola in cui prestano servizio, e poi rispondere ad alcuni quesiti riguardanti il rapporto con le tecnologie digitali e gli ambienti innovativi per l’apprendimento.

Come abbiamo già fatto notare, il sondaggio è aperto a chiunque, quindi potrebbe raccogliere anche le risposte di persone estranee al corpo docente.

Il termine per la compilazione è fissata alle ore 23:59 del 15 novembre 2022.

Prove Invalsi 2023

Per dar corso alle procedure connesse con le prove che si svolgeranno nel 2023 le scuole dovranno iscriversi, a partire dalle ore 15.30 del 15 novembre 2022 ed entro le ore 17.30 del 7 dicembre 2022, accedendo all’area riservata della segreteria scolastica.

Permessi studio 2023

Oggi è la scadenza per la presentazione delle domande per chiedere di fruire dei permessi studio per il prossimo anno solare. Bisogna tenere tuttavia presente che alcuni USR potrebbero prevedere delle scadenze diverse, quindi è bene consultare i siti di riferimento.

La domanda, valevole per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023, può essere presentata da tutti i lavoratori della scuola, compreso il personale supplente, per il quale ovviamente i permessi saranno rapportati alla durata dell’incarico.

Normalmente, per il personale assunto dopo il 15 novembre con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno o fino al 31 agosto, è prevista la possibilità di produrre domanda entro il 5° giorno dalla nomina e comunque entro e non oltre il 10 dicembre del corrente anno.