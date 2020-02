Contenzioso docenti, avviato in Commissione Istruzione ddl Granato

Ieri in commissione Istruzione al Senato è stato avviato l’iter del ddl 1097 a prima firma della Senatrice Bianca Laura Granato (M5S) sui reclami nelle scuole, che prevede l’istituzione di un meccanismo ad hoc per risolvere le controversie scolastiche (come quelle, ad esempio, sulle sanzioni disciplinari). Relatrice dell’atto parlamentare la Senatrice Loredana Russo del Movimento cinque Stelle.

Disegno di legge sui reclami dei docenti

Questo ddl nasce dal bisogno di risolvere in tempi brevi, compatibili con il calendario scolastico, quei contenziosi che oggi vanno ad aggravare il carico di lavoro dei tribunali civili, senza fornire risposte risolutive alle problematiche dell’ambiente di lavoro, per via di tempistiche incompatibili con il buon funzionamento delle scuole.

L’interessato può presentare reclamo al direttore delll’Usr entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento nell’albo o nel sito internet della scuola e un collegio di 3 dirigenti tecnici decide nei successivi 15 (la durata totale della procedura è, quindi, di 20 giorni complessivi).

Si tratta di uno strumento semplice e di buon senso, con cui migliorare il funzionamento delle scuole evitando che rapporti disfunzionali tra dirigenti e docenti/ata possano degenerare con ricadute negative sulla serenità dell’ambiente di lavoro e di studio.