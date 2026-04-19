BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Docenti
19.04.2026
Aggiornato il 17.04.2026 alle 10:16

Docente riconfermato dalla famiglia, Trapanese: “La scelta si lega alla disperazione dei genitori”

Sara Adorno
Indice
Docente riconfermato: cosa ne pensano i genitori

Dal 1° gennaio 2027 entrerà in vigore il decreto legislativo 62/2024, che ridisegna la gestione della disabilità nelle scuole italiane. La novità più rilevante è il trasferimento dell’accertamento della disabilità in via esclusiva all’INPS, con l’abbandono definitivo del termine “handicap” dai documenti ufficiali. La riforma divide: c’è chi la considera una razionalizzazione necessaria e chi teme ricadute negative sulle famiglie e sugli studenti con bisogni speciali. Il tema è approfondito in una puntata di Scuola Talk, de La Tecnica della Scuola, con ospiti come l’attivista Luca Trapanese, Domenico Ciociano della Gilda, due dirigenti scolastici non vedenti e Vincenzo Falabella, presidente di Fish. Dati, tabelle e contributi video aiuteranno a fare chiarezza su una riforma che coinvolge decine di migliaia di famiglie.

Leggi anche: Riforma disabilità dal 2027, è scontro tra scuola e genitori. Trapanese e altri esperti a confronto

Docente riconfermato: cosa ne pensano i genitori

Luca Trapanese, genitori e attivista ai nostri microfoni ha dichiarato: “Dobbiamo dirci la verità: la scelta di confermare un docente si lega alla disperazione dei genitori. Io stesso ho confermato l’insegnante di mia figlia perché è una brava persona e si impegna, anche se non so nemmeno se sia specializzata. Il genitore, nell’incertezza di ciò che potrebbe arrivare, preferisce tenersi ciò che conosce per garantire almeno una serenità alla vita scolastica del bambino. Tuttavia, la competenza non dovrebbe essere un terno al lotto, ma una garanzia strutturata dallo Stato, non un percorso acquisito solo per entrare nel mondo del lavoro”.

E aggiunge: “Un genitore non è tenuto a valutare le competenze tecniche di un insegnante; come potrei farlo? Dovrebbe esserci una garanzia statale che tali competenze siano strutturate e non acquisite frettolosamente”.

Rivedi la diretta

conferma sostegnoluca trapaneseriforma disabilità 2027

Sostegno, cosa cambia? Nuovo Pei digitalizzato, 60mila prof specializzati, bis precari giudicati dai genitori. L’anteprima del sottosegretario Frassinetti

Conferma docente sostegno: Prorogata la disposizione per il biennio2026/2028

Conferma docenti di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026: In quali casi non avviene la conferma

150 preferenze Gps, link e guida passo dopo passo: ecco come compilare la domanda – I TUTORIAL

Continuità per i docenti su posto di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026: Tutta la procedura prevista

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Docente riconfermato dalla famiglia, Trapanese: “La scelta si lega alla disperazione dei genitori”

Sara Adorno

Maturità 2026, cosa cambia da quest’anno? Il corso per i docenti

Redazione

Didattica della matematica: prima nei numeri servono esperienze? Ecco quali proporre

Redazione

Autismo ad alto funzionamento: tutti i docenti, non solo quelli di sostegno, devono sapere di che si parla. Il corso

Redazione
vai alla ricerca avanzata