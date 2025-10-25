Contratto da graduatoria di Istituto, se arriva incarico da GPS si può rinunciare per continuare con la supplenza

Una docente con contratto di supplenza breve e saltuaria fino ad aprile 2026, ci chiede se può decidere di continuare tale supplenza anche in caso di nomina da GPS. La risposta è affermativa e vi spieghiamo anche il perché è possibile farlo senza incorrere in nessuna sanzione.

Supplenza breve e saltuaria

Possiamo senza dubbio affermare che se si è già in servizio anche su incarico del dirigente scolastico da Graduatoria di Istituto o addirittura da interpello (anche in provincia diversa rispetto a quella dellee GPS) si può restare su questo posto e rinunciare a incarico da GPS senza incorrere in sanzioni. Nel caso in specie, la docente che ha ricevuto a settembre 2025 una supplenza fino ad aprile 2026, per l’assenza del docente titolare, potrà decidere di rinunciare alla supplenza da GPS e continuare il suo servizio sull’attuale incarico del dirigente scolastico.

La norma che consente quanto suddetto è l’art.14, comma 3 dell’OM 88 del 16 maggio 2024. In tale norma è scritto: “Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 5, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito”.