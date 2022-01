Contratto mobilità archiviato, adesso si parla di stipendi e rinnovo RSU

Nella scuola, il 2022 è iniziato con novità importanti sul piano sindacale.

In questi giorni si sta chiude il contratto integrativo sulla mobilità che però, per ora, è stato firmato solamente dalla Cisl Scuola,

I 4 sindacati che avevano proclamato lo sciopero del 10 dicembre, Cgil, Uil, Snals e Gilda, non hanno ancora sottoscritto l’accordo ed è probabile che non lo firmeranno neanche nei prossimi giorni.

La vicenda rischia di avere conseguenze pesanti sui rapporti fra le diverse sigle tenuto conto anche delle prossime scadenze.

La più immediata e la più importante riguarda il rinnovo del Contratto nazionale di lavoro per il quale il Governo ha già predisposto l’atto di indirizzo che verrà illustrato ai sindacati il prossimo 1° febbraio.

L’altra scadenza è quella del rinnovo della RSU previsto per i primi giorni di aprile.



A questo e altro ancora è dedicato il nostro video settimanale.