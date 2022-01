Contratto scuola al via: sindacati convocati il 1° febbraio; per i docenti 100 euro di aumento medio

La trattativa per il rinnovo del Contratto nazionale del comparto scuola potrebbe essere avviata a breve.

Il Ministero dell’Istruzione ha infatti convocato per il prossimo 1° febbraio le organizzazioni sindacali rappresentative per l’informativa relativa all’Atto di indirizzo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021.

Con l’emanazione dell’Atto di indirizzo prendono così avvio le procedure per rinnovare il contratto di lavoro che riguarda più di un milione di dipendenti del Ministero dell’Istruzione.

Il contratto precedente era stato siglato nei primi mesi del 2018 ed era scaduto il 31 dicembre di quello stesso anno.

Le risorse in gioco sono modeste e consentiranno aumenti medi di 85-90 euro che per i docenti potrebbero arrivare a 100 euro grazie ai 300 milioni stanziati con la recente legge di bilancio per incrementare il fondo per la valorizzazione dei docenti.