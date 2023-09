Contratto scuola, Barbacci: “I primi giorni di novembre ci aspettiamo di tornare all’Aran e ratificare”

Quando verrà ratificato il contratto scuola, già firmato a luglio? A rispondere, nel corso del convegno nazionale sulla dispersione scolastica, tenutosi a Catania, la segretaria generale della Cisl Scuola Ivana Barbacci. La Tecnica della Scuola l’ha intervistata:

“Ci sono tempi ordinari, considerando che abbiamo sottoscritto l’ipotesi il 14 luglio, lo stop di agosto allunga di qualche settimana, ci aspettiamo i primi di novembre di tornare all’Aran per firmare l’ipotesi che diventa definitiva”.

Barbacci ha poi parlato di risorse per la scuola della prossima Legge di bilancio: “Il Consiglio dei ministri ha alzato di un punto percentuale il debito pubblico e questo ci preoccupa. Attendiamo nelle prossime ore che il governo convochi le organizzazioni sindacali per renderci partecipi di un processo che questa volta in questo governo dovrà caratterizzare un rilancio a cominciare dalla sanità per poi arrivare al sistema scolastico che deve avere un’evidenza diversa rispetto al passato”.