Contributi alle scuole per l’editoria. Entro il 16 gennaio 2024

Parte il piano di finanziamento per le scuole, pubbliche e paritarie, che volessero acquistare uno o più abbonamenti a prodotti editoriali, come quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore.

Lo ha stabilito lo scorso 17 luglio la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria che ha emanato due bandi per l’erogazione di contributi fino al 90% delle spese sostenute dalle scuole nel corso del 2023.

In particolare, riporta Il Sole 24 Ore, un bando è destinato alle scuole di ogni grado per l’acquisto di uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale; mentre il secondo bando è destinato, nello specifico, alle Scuole secondarie di primo grado che adottino, nell’ambito del rispettivo Piano triennale per l’offerta formativa, programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi rivolti agli studenti.

È possibile abbonarsi entro il 16 gennaio 2024 presentando domanda attraverso la piattaforma SID Gestione Finanziario Contabile Monitoraggio e rendicontazione Contributo per l’editoria, seguendo le istruzioni operative fornite dalla Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico con circolare n. 3282 del 21 luglio scorso. Il relativo manuale sarà disponibile nell’applicazione Sidi dedicata.