Contro le discriminazioni: la campagna #UPrezzami

Nel mese di marzo del 2014 è stata istituita la Giornata internazionale contro le discriminazioni, lanciata a livello internazionale da Michel Sidibé, Direttore Esecutivo del programma delle Nazioni Unite per l’AIDS/HIV, con il nome “Zero Discrimination Day”, con l’intento di richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni nei confronti del contrasto all’emarginazione basata su età, sesso, identità di genere, orientamento sessuale, disabilità, etnia, lingua, stato di salute, posizione e provenienza geografica, status socio-economico o percorso migratorio. Proprio per onorare questa ricorrenza, ha preso il via il primo marzo scorso la campagna #UPprezzami promossa da SottoSopra, il Movimento Giovani per Save the Children, una rete che coinvolge ragazzi e ragazze tra i 14 e i 22 anni attivi in e impegnati in azioni di sensibilizzazione e cittadinanza attiva in 15 città italiane.

Giovani e stereotipi

Le iniziative andranno avanti fino alla fine di marzo, con l’obiettivo di contrastare stereotipi e pregiudizi coinvolgendo un numero sempre maggiore di scuole, che In questo periodo saranno invitate a condividere sui social le attività realizzate per il contrasto della discriminazione, tema che insieme a quello dell’isolamento è quanto mai attuale per i ragazzi nell’anno del Covid-19: l’indagine svolta da Ipsos per Save the Children, racconta infatti che quasi un adolescente intervistato su 10 (8%) ha dichiarato di aver assistito a episodi di discriminazione on line nei confronti di coetanei per varie motivazioni, tra cui non avere i device per fruire della DAD, avere problemi di connessione (1 su 11), essere positivi al Covid-19 (1 su 25) o semplicemente essere di origine straniera e/o non parlare l’italiano (1 su 25).

Secondo un altro studio, quello di Reputation Manager, le tematiche legate a discriminazioni e a stereotipi di ogni tipo sono numerose e il numero dei post di Instagram o le visualizzazioni ottenute dai video TikTok su questi temi raggiungano numeri elevatissimi. In particolare, l’hashtag #bullismo ha raggiunto 91,9 milioni di visualizzazioni su Tik Tok e 47,4 mila post su Instagram. Per #cyberbullismo si contano 19,3 milioni di visualizzazioni dei video su TikTok e 23,8 mila post su Instagram. Va anche rilevato che, a fianco di questi post, se ne trovano molti sul contrasto a ogni forma di bullismo e discriminazione. Tra gli hashtag che su TikTok e Instagram hanno generato maggior seguito in termini di visualizzazioni e post compaiono infatti #noalbullismo (60,7 milioni di view e 17.9 mila), #noalrazzismo (65,4 milioni e 27,45 mila), #omofobia (47,6 milioni e 36,5 mila), #stereotipi (31,6 milioni e 17,8 mila).

La campagna #UPrezzami

Per la campagna i giovani di Sottosopra hanno ideato un kit di attività per aiutare studenti e insegnanti non solo a confrontarsi e ad abbattere i pregiudizi e le etichette, ma anche per ridurre la percezione di isolamento e distanza; nel kit i docenti possono trovare spunti e risorse per rafforzare le competenze sociali e civiche degli studenti, con attività, la maggior parte delle quali realizzabili online, che incoraggiano l’utilizzo di vari linguaggi, promuovendo l’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione (musica, arti visive, teatro, letteratura). Al link si possono trovare tutte le informazioni e le modalità di iscrizione per le classi.

