Coronavirus: bimbo positivo e in isolamento tutti i suoi compagni

Un bimbo valdostano, che frequenta la scuola materna di Chevrot, in frazione La Palud nel Comune di Gressan, sotto i sei anni è risultato positivo al Covid-19.

Bimbo asintomatico

Il piccolo sta bene ed è asintomatico, infatti il tampone naso faringeo di verifica gli è stato fatto perché è entrato in contatto con un paziente positivo.

I 15 compagni in isolamento

Vista la condizione, anche per gli altri 15 bimbi della scuola è scattato l’isolamento domiciliare.

Tuttavia, scrive La Stampa, il caso è stato reso noto al sindaco da parte dell’Usl che gestisce tutta la procedura e, nonostante il Comune non ha dovuto emettere nessuna ordinanza, i bambini coinvolti dovranno stare in casa per un periodo, il tempo di incubazione del nuovo coronavirus.

Anche bimbo di 1 anno

Ma non solo, tra i contagiati in Valle d’Aosta da coronavirus c’è un altro bambino di un anno che, tornato a casa dopo il ricovero in ospedale, risulta così essere il paziente più piccolo.