Tra i tanti tutorial per indossare in modo corretto la mascherina c’è anche il video realizzato dal Ministero della Salute, che spiega quando indossarle e come farlo in sicurezza.

Il video ricorda anche che il loro uso va accompagnato dal rispetto delle regole di distanziamento sociale e igiene delle mani.

Sempre del corretto uso dei DPI (dispositivi di protezione individuale) si occupa un video dell’INAIL, richiamando anche la procedura da seguire per indossare i guanti.