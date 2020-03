Azzolina: “Dopo due giorni più domande di mobilità dell’anno scorso” [DIRETTA]

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, è intervenuta in diretta Facebook sulla sua pagina personale per fare il punto sull’attualità scolastica.

Mobilità

“Si tratta di una procedura amministrativa, che viene fatta ogni anno e permette ai docenti e al personale Ata di fare trasferimento. I sindacati sono stati sentiti il 5 marzo e ci hanno chiesto di spostare più avanti la presentazione delle istanze (dal 6 marzo al 28 marzo). Dove è nato il problema? Semplicemente sul fatto che queste domande potessero essere stoppate. Non ci sono i tempi tecnici per farle dopo. Non me la sono sentita di stoppare tutto. Non sappiamo, purtroppo, quanto durerà l’emergenza. Senza mobilità non possiamo fare le assegnazioni provvisorie e le immissioni in ruolo. Spero che nei prossimi anni la domanda di mobilità vada semplificata. Quest’anno abbiamo pensato a più opzioni. Abbiamo creato sia una guida che attivato un help desk. Ci sarà anche la possibilità di fare delega per inoltrare la domanda. Ho ricevuto già 1238 domande di mobilità dopo due giorni (1160 l’anno scorso)”.

Tfa sostegno

“Stiamo lavorando con il ministro dell’Università, Gaetano Manfredi, per far completare agli iscritti del IV ciclo del Tfa sostegno tramite procedura online entro il 15 maggio per permettere a chi prende il titolo di poter partecipare alla procedura di mobilità”.

18 APP

“Mi sono arrivate tantissime richieste, ma non è di competenza del Ministero dell’Istruzione, ma dei Beni Culturali. Sulla questione digitale, però, preciso che abbiamo stanziato 200 milioni di euro da dare alle scuole per la modernizzazione della rete internet. Sulla maturità a breve arriveranno altre novità”.