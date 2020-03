Coronavirus, formazione docenti e presidi: nota operativa del Ministero dell’Istruzione

Con la nota n. 7304 del 27 marzo 2020, il Ministero dell’Istruzione comunica nuove indicazioni operative per lo svolgimento delle attività di formazione in servizio dei docenti, dei docenti neo immessi in ruolo e dei dirigenti scolastici neo assunti.

Ecco la nota del Ministero dell’Istruzione (clicca qui)

Nella nota ministeriale si precisa che il documento è stato promulgato a seguito di quesiti pervenuti da diversi USR e scuole polo per la formazione: pertanto i tecnici del Ministero dell’Istruzione ha realizzato la nota con alcuni chiarimenti con particolare riferimento alle attività di formazione per i docenti in servizio, per i dirigenti scolastici neoassunti e per i docenti in periodo di formazione e prova.

In particolare da segnalare i chiarimenti per quanto riguarda il percorso di formazione e prova dei docenti neoassunti così come previsto dal decreto ministeriale n. 850/2015.

Chiarimenti sulle attività dei laboratori formativi, sul peer to peer, sul “visiting” in scuole innovative e sulla valutazione. Proprio su quest’ultima il Miur si riserva di inviare ulteriori indicazioni in merito.

Si raccomanda ai docenti neoassunti di curare con particolare attenzione la documentazione “virtuale” sul proprio periodo di prova e formazione.