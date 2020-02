Coronavirus, l’And a Conte: chiudere le scuole per il tempo necessario

“Di fronte all’evolversi della situazione epidemiologica scaturente dall’epidemia da Covid-19, – afferma il prof. Francesco Greco, presidente dell’Associazione Nazionale Docenti- lo scorso 10 febbraio abbiamo scritto una lettera ai ministri dell’Istruzione e della Salute in cui, tra l’altro, abbiamo sollecitato una “disinfestazione generale e straordinaria delle scuole”, tanto più nelle scuole che da anni hanno perso memoria dell’adempimento ordinario di igienizzazione.”

igienizzare le scuole

“I provvedimenti richiesti, – prosegue Greco – nel mentre non hanno trovato riscontro dai ministeri interessati, sono in questi giorni adottati da numerosi comuni, anche non direttamente coinvolti dall’epidemia, che stanno procedendo ad una igienizzazione straordinaria delle scuole, ma non da tutti, come da noi auspicato.

Chiudete la scuola

Nel sollecitare l’accoglimento della nostra precedente richiesta, alla luce della eccezionale e rapida espansione dell’epidemia nel nostro Paese, – conclude il presidente Greco – la preghiamo di voler valutare l’opportunità di una tempestiva chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e delle università, per il periodo precauzionale sanitario necessario. La chiusura delle scuole, provvedimento notevole, ma indispensabile per contrastare il diffondersi dell’epidemia, consentirebbe anche un’igienizzazione straordinaria e la installazione dei presidi sanitari necessari per preservare condizioni di igiene delle persone. In ogni caso, con le dovute accortezze, al fine di non creare allarmismi ingiustificati, tale iniziativa risponderebbe ai principi di prudenza e di proporzionalità funzionali all’evolversi della situazione epidemiologica”.