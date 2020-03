Coronavirus, muore docente napoletano

L’emergenza coronavirus miete vittime anche nel mondo della scuola. Si registra, oggi, il decesso all’ospedale partenopeo Cotugno di un insegnante di San Valentino Torio (Salerno), originario di Terzigno nel napoletano. Il docente lavorava nell’istituto don Bosco Assisi di Torre del Greco.

Lo rende noto il sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese, annunciando che “nella giornata di domani sarà dichiarato il lutto cittadino per testimoniare vicinanza alla famiglia e per riflettere su quanto sta accadendo”.

Il presidente della commissione Cultura della camera, Luigi Gallo, cittadino di Torre del Greco, ha espresso la propria “vicinanza” alla famiglia del docente. “Ho chiamato il sindaco per chiedere un’ulteriore stretta per i permessi di uscita di tutti i cittadini che sono vettore di contagio personale e per i propri cari”, ha aggiunto.

A Torre del Greco sono 24 i casi confermati di cittadini positivi al Covid-19.