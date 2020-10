Coronavirus, nuovo Dpcm: il premier Conte: “Attività didattiche restano in presenza” [VIDEO]

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parla in diretta in conferenza stampa in merito alle misure che andranno a comporre il prossimi Dpcm di prossima emanazione.

Le misure si rendono necessarie in seguito all’impennata di contagi da covid che si sono avuti negli ultimi giorni.

Il presidente del Consiglio ha detto: “Abbiamo appena approvato un nuovo DPCM. Ho informato i presidenti dei due rami del parlamento e i leader dell’opposizione. Non possiamo perdere tempo, dobbiamo agire mettendo in campo tutte le misure necessarie per scongiurare un nuovo lockdown generalizzato: il paese non può permetterselo, finirebbe per compromettere la ripresa economica”.

E sulla scuola? “Le attività scolastiche proseguono in presenza. Per le superiori verranno favorite modalità flessibili con ingresso degli alunni dalle 9 se possibile turni pomeridiani”.

